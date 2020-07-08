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Волшебники Легенды Аркадии - сюжет, актеры и когда смотреть

Netflix раскрыл дату выхода нового сериала Wisards - третьей части Легенд Аркадии - проекта Гильермо дель Торо.

8 июля 2020, 11:58
Волшебники - Легенды Аркадии
Волшебники - Легенды Аркадии / DreamWorks Animation

Новый сериал Wisards - Волшебники: Легенды Аркадии выходит 7 августа на Netflix.

Создатели раскрыли подробности финальной части трилогии Легенды Аркадии - в ней появятся ключевые персонажи из предыдущих мультфильмов, пишет Variety.

Как намекает название, в сериале Wisards будут решаться глобальные и магические. По хронометражу он начинается почти сращу после конца 3 сезона Охотников на троллей и между 2 и 3 сезонами 3Below - Трое с небес.

"Волшебники следуют давней традиции многих трилогий о том, что заключительная глава возвращает нас к настройкам, персонажам и концепциям, установленным в первой", - прокомментировал сериала шоураннер и исполнительный продюсер Марк Гуггенхайм.

Волшебники: Легенды Аркадии
Волшебники: Легенды Аркадии / DreamWorks Animation

Волшебники: Легенды Аркадии - сюжет

В новом сериале всем тайным жителям Аркадии придется перенестись в прошлое, чтобы помочь Мерлину в борьбе с Морганой прошлого, чей ученик Большой Д постоянно крутился возле компании Охотника на троллей и Ажи с Креллом в наше время. В прошлом Джиму с друзьями и Аже с Крелом придется встретиться с самим королем Артуром и его рыцарями, и еще раз победить Моргану.Читайте такжеТрансформеры Осада - дата выхода и первый трейлер сериала

Волшебники: Легенды Аркадии - актеры и роли

  • Джим (Эмиль Хирш)
  • Клэр (Лекси Медрано)
  • Тоби (Чарли Сакстон)
  • Стив (Стивен Ян)
  • Ажа Таррон (Татьяна Маслани)
  • Крел Таррон (Диего Луна)
  • Барбара Лейк (Эми Ланддекер)
  • Духи, или Большой Д (Колин О'Донохбю)
  • Мерлин (Дэвид Брэдли)
  • Моргана (Лена Хиди)
  • Ааарррггхх!!! (Фред Татаскьор)
  • Гунмар (Клэнси Браун)
  • Булар (Рон Перлман)
  • Диктус (Марк Хэмилл)
  • Блинки (Келси Граммер)
  • Варватус Векс (Ник Офферман)
  • Арчи — фамильяр-перевёртыш Докси (Альфред Молина)
  • Каллиста — попадающая в неприятности тролльчиха (Стефани Беатриз)
  • Король Артур (Джеймс Фолкнер)
  • Галахад (Джон Риз Дэвис)

Пока что нет официального трейлера сериала, как и подтвержденной даты выхода 3 сезона 3Below - Трое с небес.

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