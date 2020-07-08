Волшебники Легенды Аркадии - сюжет, актеры и когда смотреть

Новый сериал Wisards - Волшебники: Легенды Аркадии выходит 7 августа на Netflix.
Создатели раскрыли подробности финальной части трилогии Легенды Аркадии - в ней появятся ключевые персонажи из предыдущих мультфильмов, пишет Variety.
Как намекает название, в сериале Wisards будут решаться глобальные и магические. По хронометражу он начинается почти сращу после конца 3 сезона Охотников на троллей и между 2 и 3 сезонами 3Below - Трое с небес.
"Волшебники следуют давней традиции многих трилогий о том, что заключительная глава возвращает нас к настройкам, персонажам и концепциям, установленным в первой", - прокомментировал сериала шоураннер и исполнительный продюсер Марк Гуггенхайм.
Волшебники: Легенды Аркадии - сюжет
В новом сериале всем тайным жителям Аркадии придется перенестись в прошлое, чтобы помочь Мерлину в борьбе с Морганой прошлого, чей ученик Большой Д постоянно крутился возле компании Охотника на троллей и Ажи с Креллом в наше время. В прошлом Джиму с друзьями и Аже с Крелом придется встретиться с самим королем Артуром и его рыцарями, и еще раз победить Моргану.Читайте такжеТрансформеры Осада - дата выхода и первый трейлер сериала
Волшебники: Легенды Аркадии - актеры и роли
- Джим (Эмиль Хирш)
- Клэр (Лекси Медрано)
- Тоби (Чарли Сакстон)
- Стив (Стивен Ян)
- Ажа Таррон (Татьяна Маслани)
- Крел Таррон (Диего Луна)
- Барбара Лейк (Эми Ланддекер)
- Духи, или Большой Д (Колин О'Донохбю)
- Мерлин (Дэвид Брэдли)
- Моргана (Лена Хиди)
- Ааарррггхх!!! (Фред Татаскьор)
- Гунмар (Клэнси Браун)
- Булар (Рон Перлман)
- Диктус (Марк Хэмилл)
- Блинки (Келси Граммер)
- Варватус Векс (Ник Офферман)
- Арчи — фамильяр-перевёртыш Докси (Альфред Молина)
- Каллиста — попадающая в неприятности тролльчиха (Стефани Беатриз)
- Король Артур (Джеймс Фолкнер)
- Галахад (Джон Риз Дэвис)
Пока что нет официального трейлера сериала, как и подтвержденной даты выхода 3 сезона 3Below - Трое с небес.