Воспитанные волками - что известно про новый сериал HBO

Воспитанные волками 2020 / НВО

HBO Max выпустил трейлер научно-фантастического сериала Воспитанные волками (Raised by Wolves), в котором детей на неизвестной планете растит и воспитывает дроид, у которой оказывается очень повышенное материнское чувство, которое не входило в изначальную программу.

Шоураннерами стали Аарон Гузиковский и Ридли Скотт — последний также снял несколько эпизодов.

Действие разворачивается на неизвестной планете, где за маленькими детьми присматривают андроиды. Земля, судя по всему, была уничтожена в ходе масштабной войны, а человечество — фактически полностью исчезло. К детям постоянно вторгаются - то неизвестные существа, то враждебно настроенные люди или гуманоиды.

Главные роли сыграли Трэвис Фиммел, Аманда Коллин и Ниам Алгар. Сериал получил пока что только 1 сезон, о гипотетических съемках новых серий упоминаний не было.

Воспитанные волками трейлер смотреть онлайн на ютубе:

Премьера Воспитанных волками состоится 3 сентября. Всего будет 10 эпизодов.