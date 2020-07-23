"Ну и по*бень, помогите это развидеть": Вратарь Галактики сплагиатил десяток амеркианских фильмов

Вратарь Галактики / СТВ

В России готовится к выходу новый фантастический фильм Вратарь Галактики, в котором простой парень из бедного района Москвы спасает мир, но пользователям сети сильно не понравилось то, что они увидели.

Компания СТВ показала трейлер Вратаря Галактики на своем Youtube, и в комментариях пользователи сети "разнесли" его под корень.

"2071. Галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле. Москва – в тропических лесах, а Нью-Йорк покрылся льдом. Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль – это стадион, на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу - игре, объединившей в себе спорт и гладиаторские бои", - говорится в описании фильма.

Режиссером картины выступил Джаник Файзиев, создатель фильма Август.Восьмого. Главные роли исполнили Евгений Романцов, Мария Лисовая и Виктория Агалакова.

Судя по информации Кинопоска, бюджет фильма около миллиарда рублей.

Тем не менее, во время просмотра трейлера навскидку виден плагиат таких фильмов и сериалов - Мортал Комбат, Мстители, Элизиум - рай на Земле, Алита Боевой Ангел, Зеленый фонарь, Стражи Галактики, Голодные игры, Телепорт, Доктор Кто, Валериан и город тысячи планет, Трон-2, и другие.

Вратарь Галактики - Ууд с Доктора Кто, или инопланетяне с 9 района / кадр из трейлера

В комментариях пользователи сетей называют еще фильмы Эверест, Пол - секретный материальчик, Космический Джем и Галактический футбол.

Вратарь Галактики - Танос-Альтрон / кадр из трейлера

Все дело в том, что в постапокалиптически выглядящем мире (Эллизиум, Алита Боевой ангел, Голодные игры) над Москвой висит космический корабль пришельцев, на который забирают землян, которые научились телепортироваться, чтобы играть за свою планету в космический футбол (Алита, Голодные игры, Галактический футбол, Телепорт, Валериан).

Вратарь Галактики - то самое поле над Землей / кадр из трейлера

При этом к ГГ домой заявляются тренер с коммандой и называют Избранным, и зовут на состязания (Голодные игры, Мортал Комбат), а там его обучают для игры, но оказывается, нужно будет противостоять злодею, который намерен через убийство миллиардом изменить жизнь в галактике (Мстители, Стражи Галактики).

Вратарь Галактики - инопланетяне / кадр из трейлера

Отдельные отсылки по персонажам и перемещениям - тут можно заметить и Ууд с Доктора Кто, и перекрашенных инопланетян из Стражей Галактики и из Зеленого Фонаря, и из многих других фильмов.

Вратарь Галактики 2020 смотреть трейлер ютуб:

"блин. ну зачем копировать Голливуд... да еще так хреново. игра актеров хреновая даже в ролике наигранные улыбки натянутые наигранные вау и тд", "Эверест,Стражи Галлактики,Мортал Комбат,Пол-Секретный материальчик!Кто еще что увидел?))", "Смесь "голодных игр","Трона" и дерьма, приправленное мыльным пререндеренным графонием уровня Playstation 3", "Ну и по*бень. Помогите мне развидеть этот "эталонный" графон!", "бюджет 15 миллионов долларов... серьезно?! больше миллиарда рублей и получилось ВОТ ЭТО?!????", "Человек посмотревший этот фильм:Нууу тут скореее всего сэкономили и потратили 500 к. рублей. ФК:мы ПОТРАТИЛИ на этот фильм 3 милионна рублей!", "Игра Эндера,Первому Игроку Приготовится...", "Мульт такой был, вроде "Галактик футбол"", "Тут скорее ТелепортИграЭндераЗеленыФонарьКосмическйиДжем", "Ещё вроде чуть "Алита боевой ангел"", "Что за Альтрон в середине трейлера?", "В первом же фильме Таноса решили показать?", "Винегрет какой-то, вукфу, мортал, фонарь, продолжать можно бесконечно, видимо у нас не ток режиссеры перегорели но и сценаристы. Тот случай когда надо срубить бабла, а каким способом уже не важно.", "Очередное позорище... Даже смотреть противно что в этом участвует "СТВ" =(", - пишут в комментарих.

Фильм Вратарь Галактики выходит в кинотеатрах России с 27 августа.