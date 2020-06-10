Фильмы Disney 2020 - дата выхода всех новых фильмов

График выхода фильмов на 2020 год / Disney

В сети после 3 месяцев карантина появились даты выхода фильмов Disney. Проблема в том, что график выхода опубликовало российское подразделение компании, в то время, как на 10 июня украинский отдел пока что не сделал официальных заявлений. Таким образом, дата выходов фильмов Disney в Украине будет отличаться от русских.

В списке с 23 июля преимущественно фильмы 20th Century Fox, но есть несколько важных Disney Marvel - Мулан, Новые мутанты, Черная вдова.

Предварительно график выхода фильмов будет выглядеть так:

Мулан — 23 июля;

— 23 июля; Новые мутанты — 27 августа;

— 27 августа; Французский вестник. Приложение к газете „Либерти, Канзас ивнинг сан" — осень;

— осень; King’s Man: Начало — 17 сентября;

— 17 сентября; Смерть на Ниле — 8 октября;

— 8 октября; Спасите Колю — 29 октября;

— 29 октября; Черная вдова — 5 ноября;

— 5 ноября; Глубокие воды — 12 ноября;

— 12 ноября; Душа — 19 ноября;

— 19 ноября; Главный герой — 10 декабря;

— 10 декабря; Вестсайдская история — 17 декабря;

— 17 декабря; Последний богатырь: Корень зла — 24 декабря;

Ранее появился график выхода фильмов Disney на 2021-2022 годы.