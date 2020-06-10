Фильмы Disney 2020 - дата выхода всех новых фильмов

Карантин из-за пандемии коронавируса в мире подходит к концу, и кинокомпания Disney уточнила свои планы по выходу фильмов до конца 2020 года.
В сети после 3 месяцев карантина появились даты выхода фильмов Disney. Проблема в том, что график выхода опубликовало российское подразделение компании, в то время, как на 10 июня украинский отдел пока что не сделал официальных заявлений. Таким образом, дата выходов фильмов Disney в Украине будет отличаться от русских.
В списке с 23 июля преимущественно фильмы 20th Century Fox, но есть несколько важных Disney Marvel - Мулан, Новые мутанты, Черная вдова.
Предварительно график выхода фильмов будет выглядеть так:
- Мулан — 23 июля;
- Новые мутанты — 27 августа;
- Французский вестник. Приложение к газете „Либерти, Канзас ивнинг сан" — осень;
- King’s Man: Начало — 17 сентября;
- Смерть на Ниле — 8 октября;
- Спасите Колю — 29 октября;
- Черная вдова — 5 ноября;
- Глубокие воды — 12 ноября;
- Душа — 19 ноября;
- Главный герой — 10 декабря;
- Вестсайдская история — 17 декабря;
- Последний богатырь: Корень зла — 24 декабря;
Ранее появился график выхода фильмов Disney на 2021-2022 годы.
Автор: Александр Галаджий