Вышел первый официальный трейлер сериала Хелстром 2020

Хелстром 2020 / Hulu

Сериал Хеллстром - новый сверхъестественный проект осени 2020, и многие фанаты комиксов Marvel с нетерпением ждали экранизации.

Теперь первый официальный трейлер раскрыл несколько моментов из сериала - очередное расследование брата и сестры, и подробности об их родителях и детстве.

Сериал должен рассказать историю брата и сестры Деймона и Аны Хелстром, детей загадочного и могущественного серийного убийцы. Что Деймон, что Ана занимаются мистическими преступлениями, выслеживая чудовищ и худших из людей. У брата и сестры свой подход и отношение к людям, но неожиданное событие заставляет Деймона и Ану начать совместное расследование.

Шоураннером сериала Хелстром стал Пол Збышевски (Агенты Щ.И.Т., Остаться в живых), а главные роли в нем исполняют Том Остин и Сидни Леммон.Читайте такжеХелстром 2020 - дата выхода, актеры и список серий

Этой осенью сорвался другой сериал, который планировали сделать Marvel и Hulu по комиксам Marvel - о Призрачном гонщике. Канал отказался от его производства из-за творческих разногласий с авторами.

Хелстром 2020 официальный трейлер смотреть видео:

Все 10 эпизодов сериала Хелстром выйдут на Hulu одновременно 16 октября.