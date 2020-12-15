Warner Bros изменили даты выхода Mortal Kombat и "Том и Джерри"

Mortal Kombat 2021 / Warner Bros Twitter

Телекомпания Warner Bros опубликовала постер к перезапуску вселенной Mortal Kombat, одновременно заменив дату выхода фильма.

Новая экранизация Mortal Kombat выйдет на большой и малый экраны одновременно - 16 апреля. Об этом компания пишет в twitter.

Несмотря на протесты режиссеров и актеров, фильмы Warner Bros в 2021 году будут выходить одновременно в кинотеатрах и на стримминоговой платформе HBO Max. На HBO Max фильмы в 2021 году будут доступны бесплатно в течении месяца после премьеры.Читайте такжеВслед за Ноланом Дени Вильнев раскритиковал Warner Bros

Кроме того, фильм Том и Джерри теперь выйдет на неделю раньше запланированного — 26 февраля вместо 5 марта. А фантастический фильм Воспоминание с Хью Джекманом совсем исчез из графика.

Напомним, HBO Max в Украине не работает.