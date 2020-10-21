Warner Bros переняли приемы Disney для фильма Бэтмен

Бэтмен 2022 / Warner Bros

Для съемок нового фильма по Бэтмену с Робертом Паттинсоном Warner Bros стали применять методы, которыми пользовались Disney для съемок своих проектов, в частности, мега-хита Мандалорца.

Как сообщил The Hollywood Reporter, в процессе создатели фильма Бэтмен прибегают к виртуальным методам отрисовки отдельных сцен.

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Виртуальное производство - термин, обычно используемый для описания методов, позволяющих создавать визуальные эффекты в реальном времени, и он неуклонно набирает популярность. Он был особо успешно использован Джоном Фавро в фильме Король Лев и сериале Мандалорец, но никто точно не раскрывает, как все это происходит для обывателей, оставляя технические подробности при себе.

Креативный директор Industrial Light & Magic Роб Бредоу отказался детализировать работу над Бэтменом, только заявив, что у команды дизайнеров были заранее приготовленные "инструменты" в Великобритании, и вокруг этих "наборов" была построена светодиодная стена панелей, позволяющая использовать виртуальную прописовку в этих конкретных сценах.

Напомним, что фильм Бэтмен перенесли с 2021 на 2022 год из-за коронавируса - новая дата выхода Бэтмена - 4 марта 2022 года.