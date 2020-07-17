Warner Bros снимает сериал Готэм о прошлом Брюса Уэйна

Бэтмен 2021 / DC

Warner Bros анонсировала спин-офф в виде ТВ-сериала о полиции Готэма. Только не путать с сериалом Готэм Бруно Хеллера. Действие этого сериала будут развиваться в той же вселенной, что и полнометражный фильм от Мэтта Ривза, что свидетельствует о начале новой вселенной, пишет The Verge.

Продюсерами будущего сериала выступят создатели Бэтмена Мэтт Ривз и Дилан Кларк, что намекает на взаимосвязь. Шоуранером выступит Теренс Уинтер — создатель криминального сериала Подпольная империя.

В фильме Бэтмен роль комиссара Гордона играет Джеффри Райт, что свидетельствует о том, что в сериале его може играть нова тот же актер. Ожидается, что и других персонажей могут сыграть актеры из фильмов.

В фильме Бэтмен сыграют Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано, Колин Фаррелл, Энди Серкис, Джон Туртурро и, возможно, Майкл Китон.

В сериале о Gotham City Police Department обещают показать предысторию героев и злодеем из вселенной Бэтмена. Сериал выйдет на платформе HBO Max, сроки релиза пока не озвучиваются.