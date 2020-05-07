Жизнь после смерти 3 сезон - Рики Джервэйс занялся съемками

Жизнь после смерти / Netflix

Рики Джервэйс выпустит для Netflix третий сезон трагикомедийного сериала Жизнь после смерти.

Рики Джервэйс подписал с Netflix контракт на новый сезон сериала, и будет работать над другими шоу и стендапами эксклюзивно для стримингового сервиса, пишет The Hollywood Reporter.

Джервэйс известен как соавтор оригинального Офиса и Массовки, где сам же и сыграл ключевые роли.

Также он был ведущим церемоний вручения премии Золотой глобус. Кроме Жизнь после смерти он выпустил для Netflix и другой не менее популярный сериал - Специальные корреспонденты" с Эриком Баной и стендап Ricky Gervais: Humanity.

Жизнь после смерти - сюжет

У Тони Джонсона умерла жена - его смысл жизни. Он пытается жить дальше - после попытки суицида, в чем ему помогают друзья. Но на фоне своей скорби и потери Тони Джонсон попадает в неудобные ситуации, постоянно язвит и прикалывается над окружающими.

Жизнь после смерти - актеры и роли

Рики Жерве — Тони Джонсон.;

Том Басден — Мэтт, зять Тони и босс Tambury Gazette;

Тони Уэй — Ленни, фотограф в Tambury Gazette;

Дайан Морган — Кэт, рекламный сотрудник газеты;

Мандип Диллон — Сэнди, недавно нанятый журналист;

Эшли Дженсен — Эмма, медсестра, работающая в доме престарелых отца Тони;

Дэвид Брэдли — Рэй Джонсон, отец Тони, который страдает деменцией и живет в доме престарелых;

Керри Годлиман — Лиза Джонсон, покойная жена Тони;

Пол Кэй — психиатр Тони;

Тим Плестер — Джулиан Кейн, наркоман, которого Мэтт нанял для доставки газеты;

Джо Уилкинсон — почтальон Пэт;

Томми Финнеган — Джордж, племянник Тони;

Томас Бастабл — Робби, одноклассник Джорджа;

Пенелопа Уилтон — Анна, пожилая леди и вдовы, с которой Тони встречается на кладбище;

Дэвид Эрл — Брайан;

Джо Хартли — Джун, подруга Ленни;

Ройзин Конати — Даффи ака "Рокси", секс-работник;

Анти — Брэнди, собака Тони и Лизы;

Колин Холт - Кэн Отли;

Питер Иган - Пол;

Билл Ворд - Саймон;

Жизнь после смерти 2 сезон смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Второй сезон Жизни после смерти вышел 24 апреля 2020, сейчас Netflix продлил сериал на 3 сезон.