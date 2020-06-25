Зірки за обміном - дата выхода и все подробности съемок

Зірки за обміном - дата выхода / Film.ua Kinorob

Съемки звездной комедии Зірки за обміном начались в феврале этого года, но в марте из-за эпидемиологической ситуации съемочная группа должна была поставить их на паузу. Однако, как только ограничительные меры были смягчены, команда с радостью вернулась к кинопроцессу. Конечно, придерживаясь всех санитарно-гигиенических норм, ведь безопасность – превыше всего!

В главных ролях ленты – звезды отечественного шоу-бизнеса Оля Полякова и Дзидзьо Михаил Хома. А имена других актеров пока что не раскрываются.

"Я очень доволен сотрудничеством с командой фильма Зірки за обміном. Весь съемочный период я чувствовал постоянную заботу, все было прекрасно организовано, было много людей, которые смотрели за мной, заботились... Все это давало мне возможность выкладываться на все 100%, так, как я всегда делаю в кино", - сообщил ДзидзьоЧитайте такжеМир Юрского периода 3 - дата выхода, съемки и актеры

А Оля Полякова выступила в проекте не только как актриса, но и как продюсер.

"Я всегда выступала в роли сопродюсера всех своих работ. Поэтому совру, если скажу, что опыт продюсера для меня новый. Однако фильмы, художественно-развлекательные, комедийные полнометражные я еще не снимала. И безусловно, это уникальный опыт, тем более, когда на съемочной площадке такая команда. В фильме Зірки за обміном я кем только не была: мужчиной, женщиной, главной звездой – и это сочетание ролей для меня было впервые. И мне понравилось! Хотя, конечно, мир кино очень отличается от мира сцены: ты постоянно работаешь на будущее, а твои зрители только когда там придут в кинотеатры. Но я уверена, что наш дуэт с Михаилом и работа всей команды понравится украинцам, и они будут смеяться так же, как мы на съемках. Ибо, поверьте, мы сняли нашумевшую комедию", - уверяет она.

Звезды за обменом - подробности съемок / Film.ua Kinorob

Зірки за обміном стали одним из немногих кинопроектов, съемки которого завершились во время пандемии коронавирус. И теперь начинается длительный и интересный процесс постпродакшна, поэтому, по словам продюсера фильма, дата выхода назначена на новогодние праздники 2020-2021 - уже традиционно для фильмов с Дзидьо и Олей Поляковой.

Они сыграют роли Оли Маляковой и Фомы Михайловского в своем фильме.

"Несмотря на перерыв на карантин, все прошло с легкостью и замечательной атмосферой на площадке! При том во время съемок второго блока мы придерживались всех нормативов безопасности с COVID-19" – пояснил продюсер ленты Егор Олесов.

Фильм Звезды за обменом – это семейная комедия, которая рассказывает о непростых отношениях непримиримых соперников – звезд шоу-бизнеса Оли Маляковой и Фомы Михайловского. Они неожиданным образом оказываются в телах друг друга, и, чтобы вернуть свою жизнь, должны решить семейные и романтические проблемы своего оппонента. А еще – на личном опыте понять, что гендерные стереотипы – это просто мифы.

Кинотеатральным дистрибутором фильма в Украине стала компания Киномания вместе с FIilm.ua Distribution.

Режиссер фильма - Алексей Даруга, сценарий писали Сергей Касторних и Артур Петров, оператор-постановщик Тимофей Аврамчук, продюссеры - Егор Олесов, Наталья Юхно, Михаил Ясинский, Оля Полякова. Лента является совместным проектом Kinorob (Film.ua Group), Оли Поляковой и Secret Service Entertainment Agency