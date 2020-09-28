Звезда нового Человека-Невидимки сыграет Человека-ястреба в Черном Адаме

Человек-Ястреб / dccomics.com

Американский темнокожий актер Элдис Ходж станет героем Человеком-Ястребом, который по многим версиям происхождения был реинкарнацией египетского принца в комиксах.

Элдис Ходж завершает переговоры с Warner Bros и сыграет в фильме New Line Черный Адам в роли героя, который пока что не появлялся в полнометражных супергеройских лентах, пишет Variety со ссылкой на свои источники.

Согласно источникам издания, переговоры актёра с Warner Bros. уже вошли в заключительную стадию — съемки блокбастера планируют начать в феврале-марте 2021, и актерский состав будет уже полностью подобран.

Элдис Ходж получил известность благодаря одной из ведущих ролей в сериале Воздействие, фильме Джек Ричер 2, Человеке-невидимке.Читайте такжеЧеловек-Невидимка 2020 - лучший фильм зимы, и почему его нужно смотреть

Человек-ястреб — супергерой, впервые появившийся в комиксах в 1940 году. Он обладает суперсилой, супероружием и способностью летать, которую ему дают крылья. По нескольким версиям они закрепленные на теле с помощью доспеха из особого металла, либо его личные, либо сделанные специально лично ним. У героя есть несколько версий и историй происхождения, но чаще всего его связывают с реинкарнацией древнеегипетского принца и Женщиной-Ястребом.

Пока что точно неизвестно, какое происхождение будет у него в фильме Warner Bros.

Напомним, что из-за карантина подготовка и съемки фильма Черный Адам несколько раз переносились.