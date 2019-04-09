Голосовать во втором туре пойдут сразу четыре страны

Смотрю, есть недопонимание насчет того, какая страна пойдет 21 числа голосовать.

На самом деле голосовать пойдут сразу 4 страны:

1. "Упоротые ватники". Люди, считающие украинское государство недоразумением, завидующие Крыму, а все украинское просто презирающие. Это примерно 10% населения.

2. "Упоротые вышиватники". Люди, считающие Россию корнем всех бед и всего зла и действующие согласно этому убеждению. Это примерно 15% населения.

3. "Умеренные ватники". Люди, лояльные украинскому государству, но не считающие Россию врагом. Нынешний конфликт они рассматривают как плод усилий сразу нескольких сторон – как России, так и Майдана в разной степени. Также они против тотальной украинизации и насаждения силой "правильной церкви". Это примерно 30% населения.

4. "Умеренные вышиватники". Люди, не считающие Россию большим другом, но предпочетшие бы с ней не ссориться, а просто потихоньку дрейфовать в ЕС. Дерусификация и декоммунизация их никак не пугают и не напрягают. Также они поддерживают создание ПЦУ, но без фанатизма. Это примерно 45% населения.

Читайте такжеГрустный клоун: почему Вакарчук изо всех сил подыгрывает ПорошенкоВышеприведенное разделение это по состоянию "на сейчас" - без Крыма и Донбасса и, несомненно, очень грубое – в каждой из групп есть свои подгруппы. Также данные группы неравномерно распределены по регионам, что сильно искривляет картину для обывателя. На Востоке убеждены, что страна более "пророссийская", а на Западе – что она более "антироссийская", чем это есть на самом деле. Отсюда истерики в ФБ и обвинения друг друга в необъективности.

Но вернемся к выборам… Как видим, ни одна из групп не может выбрать своего президента.

Абсолютно проигрышным является союз 1+3 – тут в любом случае не хватит голосов. Рабочим является союз 2+4 - когда кандидат декларирует экономические реформы и умеренное "национальное возрождение". Это Порошенко в 2014. Но поскольку Петр Алексеевич перегнул палку, а кое с чем и откровенно облажался, то возник невиданный ранее для нашей политики союз 3+4. Это Зеленский. У него огромное электоральное поле, которого не было ни у одного кандидата до него. Но, с другой стороны, ему и сложнее всего – потому что во многих вопросах его избиратели не пересекаются. Это язык, НАТО, церковь и т.д. Штаб Порошенко сейчас пытается сузить для него это поле, педалируя именно эти контроверсийные темы, вынуждая Зеленского по ним четко высказываться. Отчасти это работает, но запас голосов тут таков, что Порошенко в любом случае ничего не светит. Его электорат сузился до группы 2 и выйти за нее ему почти нереально.

Светит ли что-то нам – простым гражданам? Нам возможная победа Зеленского дает шанс построить страну, не разделенную на части. Союз "адекватников" можно попробовать цементировать и именно на этой основе строить новую политическую нацию. Впрочем, шанс не очень большой. Ибо Зеленский явно не Ататюрк, союз слишком непрочный, а противоречия слишком глубоки.