Роспуска Верховной Рады не будет по одной простой причине

Верховной Раде роспуск не грозит / УНИАН

Украина, конечно, удивительная страна. Ну, в самом деле! В какой еще стране возможна такая ситуация, когда в течении почти двух лет никто точно не может ответить на вопрос: "Есть ли коалиция в Верховной Раде или ее нет?"

Когда к Андрею Парубию обратились с официальным запросом по поводу коалиции, он ответил , что не обязан показывать списки коалициантов. Ответ идиота, но что взять с Парубия?

В этой связи, если юристы Владимира Зелеснкого докажут, что коалиции не было, то вроде бы теоретически появляется повод для немедленного роспуска ВР и назначения досрочных выборов.

Читайте такжеСможет ли Зеленский разогнать РадуОднако, я убежден , что Зеленский на это не пойдет. Есть один момент, который упускают из виду все эксперты, анализирующие юридические аспекты возможного роспуска парламента.

Дело в том, что перед тем как распустить ВР, Зеленский обязан будет заранее предупредить об этом США и ЕС. Будем реалистами - не один наш президент не пошел бы на такой довольно рискованный шаг, пока не получил бы "добро" от основных доноров и гарантов нашей страны. Потому что роспуск ВР в нашей стране - это всегда большие политические риски. Тем более в нынешних условиях.

Однако, позиция США и ЕС известна давно - они настаивают на изменении избирательного законодательства и перехода к выборам по открытым спискам. И это правильно! Поэтому "добро" на роспуск Рады они не дадут, а потребует от Зеленского, чтобы он внес соответствующий законопроект о выборах по открытым спискам.

Читайте такжеДосрочные выборы в Раду: сможет ли новый президент распустить парламент"Но мы гордая независимая страна! Почему наш президент должен испрашивать "добро" у Запада", - может воскликнуть какой нибудь наивный "патриот".

Ответ: Мы страна, безусловно, гордая, но политически и законодательно, безумная. Мы два года не знаем, есть ли у нас коалиция. И, если Конституционный суд вдруг решит, что указ президента о роспуске неконституционный (а нас все возможно!) , то наступит жуткий политический кризис, разруливать который все равно придется ...Западу. Без Запада , будем откровенны, мы просто перережем друг друга.

Так что самодеятельности не будет. Выборы в ВР состоятся в октябре и, надеюсь, наконец-то уже по открытым спискам.