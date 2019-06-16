Как Климкин проспал кризис в Молдове

Павел Климкин

Отставка старого правительства в Молдове - это результат договорняка между новой коалицией и международными партнёрами.

Судя по всему, Соединённые Штаты и Евросоюз дали гарантии Демократической партии о том, что никакой "охоты на ведьм" не будет.

В обмен на это, Демпартия обеспечила мирную передачу власти новой коалиции социалистов и правых.

Россия получила свой "кусок пирога". Половина коалиции - это их союзники из Партии социалистов + президент Игорь Додон возвращается к исполнению своих обязанностей после целой недели конституционного паралича.

ЕС и Штаты получили стабильность и спокойную передачу власти без эксцессов, дестабилизации и насилия. А Вашингтон усилил связи с Румынией - одним из своих партнёров в Восточной Европе - через солидаризацию с их позицией по кризису в Молдове.

Для старой власти это пока что не поражение, а тактическое отступление. Они остаются в политике, и будут делать всё, чтобы вернуться, возможно через ребрендинг и кадровые перестановки в руководстве.

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Сразу после урегулирования кризиса в Кишиневе, ночью из Молдовы вылетели несколько чартеров. Один направился в Москву, второй - в Одессу, а третий приземлился в Киеве.

Говорят, что на одном из них был олигарх Илан Шор. Да-да, тот самый, который украл 1 миллиард долларов из молдавских банков, чуть не обрушив экономику страны, а потом спокойно избрался в парламент, на коленке склепав партию своего имени.

Также на другом самолёте был олигарх и лидер Демпартии, теневой руководитель Молдовы Владимир Плахотнюк.

А это подводит нас к такому важному вопросу: где в этих всех договорняках и схемах Украина?

А нигде. И знаете, почему?

Потому что мы толком и не отреагировали на кризис, дали туманное и расплывчатое заявление от МИД, которое не все поняли даже у нас в Киеве, а затем совершили "византийский ход" и признали обоих премьеров Молдовы - и от старой власти, и от новой.

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А теперь мы потенциально можем оказаться убежищем для старых коррумпированных элит Молдовы, или страной, через которую они покинут свою родину, и уедут дальше на восток или север.

Как обычно, мы оказались в очередном международном "лимбе".

Никакой реакции нашего МИД по поводу разрешения кризиса в Молдове до сих пор нет. Последние новости от Пресс-центра МИД на их сайте датируются 13 июня.

Зато - внимание - на сайте МИД есть отдельный комментарий по поводу - вдумайтесь - обстрелов аэропорта саудовского города Абха два дня назад йеменскими хуситами.

Понимаете, да?

То есть мы на полном серьёзе реагируем на обстрел локального характера между Йеменом и Саудовской Аравией (при этом уже 3 года игнорируя сам конфликт и обстрелы Йемена саудовцами, ну да ладно), и тупо игнорим процессы в соседней Молдове, где, по словам Климкина, скоро будет ужасающий "реванш" пророссийских сил и федерализация по российскому сценарию.