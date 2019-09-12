Для ухода дряхлого "нацлидера" Путина наконец сложились все условия

Валерий Соловей

Российский историк, политолог, публицист и общественный деятель

12 сентября 2019, 08:40

Даже российские элиты потеряли веру в удачливость вождя и всерьез думают о будущем после Путина и без Путина.

россия протесты
В России все чаще происходят акции протеста против путинского режима / Reuters

Только что прошедшие региональные выборы с новой остротой ставят вопрос о целях и стратегии оппозиции. До 8 сентября эту дискуссию можно было еще откладывать, ссылаясь на очевидность цели. Но сейчас время для серьезного разговора пришло.

Радуясь поражению Единой России в Москве, надо отдавать себе ясный отчет в том, что теми, кто выходил на митинги, "прогулки" и подставлялся под дубинки ОМОНа, двигало, в первую очередь, оскорбленное чувство справедливости и возмущение диким полицейским произволом, но никак не желание увеличить фракцию КПРФ в московском законодательном органе.

Митинги и "прогулки", "умное голосование" и даже выборы - это всего лишь инструменты и способы достижения цели, но не сама цель. Все, что россияне критикуют, все, против чего они борются – бесчестные выборы, полицейские издевательства, неправедный суд, горящая Сибирь, массовая нищета, мусорные полигоны под окнами домов – все это и много другое, не более чем производные от политической власти Российской Федерации.

Нельзя решить ни один из частных вопросов, не решив главного. А главный вопрос, корень бед России – действующий политический режим. Именно сейчас пришло время, когда нужно и можно открыто провозгласить нашу цель - мирный демонтаж политического режима в России.

Для этого, наконец-то, сложились подходящие условия. После шестилетнего падения доходов и пенсионной реформы путинское большинство рассыпается на глазах. Читайте такжеКолонизаторы против негров: как благодаря путинскому скотству у России появился шансСтареющий, болезненно самолюбивый и далекий от проблем России "национальный лидер" вызывает нарастающее раздражение. Элиты потеряли веру в удачливость вождя и всерьез думают о будущем после Путина и без Путина. Государственный аппарат полупарализован. Его еще можно разово мобилизовать, например для проведения выборов, но на регулярное выполнение своих функций он уже мало способен. Единственными аргументами власти в общении с людьми остались грубая ложь и полицейское насилие; пряников сладких хватает только своим. И, главное, в стране усиливается и крепнет ощущение: с такой властью нет и не может быть никакого будущего, а потому надо ее менять. И это ощущение выливается в сполохи протестов – от Ингушетии до Архангельска, от Москвы до Урала и Бурятии.

Задача оппозиции в том, чтобы перевести новые массовые настроения на язык общенациональных целей. Причем эти цели должны быть понятны, общеразделяемы страной и приемлемы для всех политических и гражданских сил. За этим далеко ходить не надо, стратегические лозунги лежат буквально на поверхности.

  • Ни в одной стране мира не будут шесть лет терпеть правительство, при котором в стране экономический кризис и снижаются доходы людей. Правительство в отставку!
  • Ни один из избирателей действующего парламента не давал ему карт-бланш на грабительскую пенсионную реформу. Роспуск Государственной Думы!
  • Немедленная отмена пенсионной реформы в ее нынешнем виде.
  • Отказ от милитаристской внешней политики. Помогать надо родной земле и своему народу, а не заморским диктаторам.
  • Немедленное прекращение политических репрессий. Освобождение всех репрессированных. Отказ государства от вмешательства в личную жизнь и свободы граждан, включая цифровые.
  • Переход к реальному бюджетному и административно-политическому федерализму, а также самодостаточному местному самоуправлению. Нетерпима ситуация, когда Москва жиреет, а Россия хиреет.
  • Строительство экологически вредных и опасных производств/cооружений только после проведения местных референдумов.

За исключением большинства депутатов Госдумы, членов правительства, руководства Единой России и группы провластных олигархов эти естественные и давно назревшие требования будут поддержаны Россией вне зависимости от возраста, пола, идеологических взглядов и политических симпатий.

Читайте такжеРоссиянам придется сразиться с сыном вертухаяПоскольку выдвинутые требования должны основываться на общенациональном консенсусе, то, за исключением отмены пенсионной реформы, все социально-экономические лозунги вынесены за скобку. Вопрос о путях развития России будет решаться на честных конкурентных выборах после демонтажа политического режима. Однако в любом случае экономическая стратегия будет основываться на принципах здравого смысла, прозрачности, эффективности, снижения налоговой нагрузки и стимулирования внутреннего спроса.

Пока что вряд ли можно назвать общеразделяемым требование отставки президента Путина. Оно выглядит рискованным даже для части политического авангарда и неприемлемо для значительной части (а может и для большинства) общества. Но это временно. Людям надо ещё немного дозреть, что, по моим ощущениям, произойдёт уже к началу следующего года. Тем более что выдвинутые требования, в частности отставка правительства и роспуск парламента, прекрасная оценка способности Путина соответствовать интересам и чаяниям народа.

Здесь мне, конечно, возразят: но ведь президент может предложить правительство похлеще прежнего. Вот именно поэтому разумно требовать не только отставки правительства, но и роспуска Думы. Последним законом этой Думы должен стать закон о ее добровольном роспуске и досрочных парламентских выборах.

Читайте такжеПочему Путин - уже не жилецНа месте уходящего под общественным давлением одиозного режима оппозиция сразу же начнёт формировать новую власть. Каким образом? После роспуска действующего парламента провести досрочные выборы, причём по закону о выборах в редакции 2003 года, а также вернуться к закону "Об общественных объединениях" 1995 года. Перед выборами полностью обновить составы всех избирательных комиссий. (Полноценное новое избирательное законодательство примет уже новый парламент.) А уже по итогам досрочных парламентских выборов сформировать правительство народного доверия.

Практически все европейские страны, добившиеся решительного обновления политической системы и устойчивого экономического роста, проходили этим или похожим путём. Россия не станет исключением. Сейчас впервые за двадцать лет открывается реальный шанс вернуть стране и людям украденное будущее. Только от россиян зависит, используют они его или профукают. Пришло время действовать.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия оппозиция Владимир Путин Валерий Соловей акции протеста
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:26
Как Зеленскому вести себя на переговорах в "нормандском формате"
09:08
СБУ "серьезно нагрелось" при обыске у организатора "убийства" Бабченко – адвокат
09:07
Коммунальщики Днепра сняли флаги с могил погибших бойцов АТО
08:43
Дипскандал из-за встречи Земана с русинами: в МИД "на ковер" вызвали посла Чехии Видео
08:40
Для ухода дряхлого "нацлидера" Путина наконец сложились все условия мнение
08:29
Ни "зрада", ни "перемога": Безсмертный пояснил, что означает обмен пленными
08:11
Почему Укроборонпром нуждается в безотлагательной реформе мнение
08:00
Топ-5 причин переехать в пригород прямо сейчас реклама
07:54
Освобожденные из российского плена украинцы получат новые паспорта
07:26
Почему Трамп изгнал Болтона мнение
07:23
Вокруг Цемаха - много мифов: Безсмертный пояснил, важен ли боевик для следствия
07:17
Законопроект №1210: грозит ли Украине налоговый рэкет и потеря тысяч рабочих мест
07:02
"Сладострастный провокатор": Maruv засветила ягодицы на пикантном фото Фото
06:52
В Польше жестоко убили украинку – убийцу расстреляли копы
06:46
Почему праздник с падающим курсом доллара скоро закончится мнение
06:35
"П*здец какой": Панин достал член в прямом эфире и напугал незнакомку Видео
06:18
Светская львица и бомба в постели: астролог рассказал о судьбе Кати Осадчей
06:01
Зима посреди бабьего лета: город в России накрыло снегом Фото Видео
05:24
Мода этой осенью: к чему готовиться модницам – от обуви до пальто Фото Видео
05:15
Всёумертвляющая звезда подбирается к Земле: астрономы показали фото Видео
05:07
Доктор Комаровский объяснил, при каких болезнях нельзя делать массаж Видео
04:38
Ученые предупредили о смертельной опасности понедельников
03:53
На Одесчине активисты заставили уволиться учителя-любителя "русского мира" Видео
03:15
Гнездо разврата: пара устраивает BDSM-секс в многоэтажке - видео Видео
02:30
Сбиты девочки-сестры: на украинском курорте произошло серьезное ДТП
01:22
Ученые назвали защищающий от инсульта продукт
01:08
Выбрать путь, смазать цель: как правильно выбрать лубрикант для жаркого секса
00:51
"Я разговаривал с Аваковым": Аброськин прокомментировал слухи об отставке
00:33
День защитника Украины 2019 и Покрова: дата, выходной и что запомнить Видео
11 сентября, среда
23:58
Добровольческие батальоны сдали оружие полиции Фото Видео
23:35
Аваков об отставке: Заявление всегда на столе
23:11
В Одессе для ребенка с ДЦП соорудили трешовый пандус-лабиринт
22:44
Геращенко прокомментировал информацию об отставке Авакова
22:18
Аваков подал в отставку - СМИ
22:09
Персики на зиму в сиропе: самый быстрый и вкусный рецепт Фото Видео
21:51
В ЦИК оценили намерение Зеленского распустить комиссию Видео
21:50
В Николаеве бизнесмен "потерял" около 1 млн гривен - СМИ Фото
21:12
"Очень крупные ошибки": Трамп раскрыл причины увольнения Болтона Видео
21:05
Второго депутата от Слуги народа застукали на кнопкодавстве Видео
20:42
Депутат сбил пешехода в Чернигове: появился трагический факт
20:39
Партия Медведчука отказалась не признать российские выборы в Крыму
20:30
Крепостная 2 сезон: что было в 13 и 14 сериях сериала Видео
20:25
И снова рост: эксперт объяснил, насколько обвалится курс гривны к доллару осенью 2019 Видео
20:15
Гороскоп на 2020 год: два знака Зодиака встретят свою судьбу Видео
20:13
"Он хороший адвокат": отец Андрея Богдана оценил его карьерный рост
19:42
Названа "заковыристая" помеха для похудения Видео
19:37
Глашатай Кремля ответил на призыв Дудя не молчать о режиме Путина
19:31
Узбекский боец ММА скончался после уличной драки
19:19
Меркель готовится к встрече нормандской четверки
19:16
"Судьба Донбасса": политтехнолог раскрыл новую стратегию Путина
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять