Почему буквальное следование заветам МВФ навредит Украине, а не поможет

МВФ

Жесткая борьба с незаконным обогащением, которую потребовал МВФ и которую внедряет Зеленский, может иметь, как ни странно, и отрицательные последствия для экономики

Чтобы понять это, зададимся простым вопросом:

Если чиновник-коррупционер имеет возможность безнаказанно брать взятки, но не имеет возможность в Украине купить дом, дорогую машину, яхту и т.д., то откажется ли чиновник от того чтобы брать взятки?

Нет, конечно! Никогда в жизни. Будет брать, как и раньше. Тем более, что без взяток в нашей стране просто невозможно решить подавляющее большинство вопросов, потому что так устроено наше законодательство и такова наша общая культура

Но что это означает? Только то, что чиновник будет:

либо держать деньги в кэше, так сказать до лучших времен;

либо выводить деньги в оффшоры.

И в том и другом случае денежная масса в стране станет быстро уменьшаться, потому что размер коррупционного оборота в стране составляет по разным оценкам 10-15 млрд долл.

Читайте такжеАналитики Fitch назвали условия нового соглашения между Украиной и МВФДо сих пор коррупционер спокойно вкладывал свои коррупционные доходы в экономику страны, строил дачи, посещал рестораны, нес расходы, создавал бизнеса и рабочие места (да-да!!) и тем самым поддерживал экономику.

После начала борьбы с незаконным обогащением экономика быстро на себе это почувствует. Еще 1 млн заробитчан покинет страну в писках спасения.

Любое решение, даже, казалось бы, самое благое, всегда имеет и негативный эффект. Это вам любой специалист по менеджменту скажет. Вопрос лишь в соотношении плюсов и минусов.

Борьба с коррупцией, как явлением и борьба с незаконным обогащением конкретных чиновников - это совсем не одно и то же. А простое перенесение западных практик в нашу действительность всегда будет иметь совсем иной эффект, чем на Западе, потому что жизнь у нас устроена совсем по-другому. Причем как именно мало кто понимает. Никто из социологов не изучает нашу действительность, не проводит полевые исследования, а только опрашивают якобы общественное мнение, которое, как известно, на самом деле ... не существует в природе.

Читайте такжеПочему Украина еще долго будет оставаться беднейшей страной ЕвропыНаша действительность - это "терра инкогнита". Все наши "реформаторы" реформируют то, о чем они либо не имеют представления, либо о чем они глубоко заблуждаются по своей наивности.

Этим и объясняется тот бесчисленный поток законодательного мусора, который производит неутомимая ВР и который запутывает нормативную базу настолько, что продраться сквозь нее без взяток и коррупции становиться практически невозможно.

Круг замкнулся!