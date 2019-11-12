Почему Украина самая бедная

Украина была обречена на бедность / Reuters

Накануне распада СССР большинство украинских экономистов и политиков, а также многие западные экономисты в один голос утверждали, что независимая Украина должна значительно опередить все остальные бывшие республики Союза по уровню развития экономики. Объяснялось это тем, что Украина имела:

самые лучшие черноземы

очень удачное географическое положение по линии восток-запад и север-юг

образованное население

большое количество морских и речных портов

отличную, унаследованную от СССР. инфраструктуру

удачное сочетание размеров территории и численности населения (плотность)

развитую энергетику, военную промышленность и науку

большое количество необходимых полезных ископаемых и т.д.

Читайте такжеПочему Украина обречена на бедностьНи одна из всех остальных бывших республик СССР не имела такого удачного сочетания экономических факторов. Поэтому многие экономисты ожидали, что Украина постепенно станет существенно опережать своих бывших соседей. На момент распада СССР уровень жизни в Украине был выше, чем в Белоруссии и даже Польше. Поэтому большинство украинцев покидали "совок" в мажорном настроении и в предвкушении грядущего изобилия.

Однако, через 28 лет Украина достигла результата прямо противоположного от того, что прогнозировалось. Страна занимает последнее место среди всех бывших республик, в 2,5 раза уступая Белоруссии, в 4,5 раза - России, в 6,5 раз - Польше. Уровень жизни украинцев самый низкий в Европе, и он просто уже неприличный, а качество жизни стало просто удручающим - распад здравоохранения, деградация инфраструктуры,массовый выезд люде на заработки, 35% бюджета уходит на выплату долгов. Характер экономики сохранился допотопным, большинство промышленных отраслей умерло, наука исчезла. Мы даже не знаем, сколько нас осталось в реальности. Если называть вещи своими именами, то ситуация просто катастрофическая и, возможно, уже неподъемная.

Почему так произошло? В чем были не правы западные экономисты, когда предрекали Украине самое высокий уровень жизни в в странах бывшего СССР?

Дело в том, что западные и отечественные экономисты в конце 80-х годов мыслили еще по старинке, делая упор на чисто производственные и географические факторы экономики и не обращали внимание на более важный фактор - социальный капитал, который стал играть решающую роль в обеспечении конкурентноспособности современной экономики. Пример Японии еще в 70-х это убедительно доказал.

Причины провала Украины объясняются именно более низким качеством социального капитала, чем у бывших соседей.

Мало кто из экономистов обратил внимание на момент распада СССР, что украинцы , на самом деле, в большинстве своем пребывали все еще в крестьянской традиционной культуре, для которой характерны общинная замкнутость, недоверие к соотечественникам и тем более иностранцам, воровитость, безотвественность в гражданском смысле, страх перед риском и инновациями, нежелание приобретать знания, недоверие к государству, пренебрежение к закону, неуважение прав собственности, склонность к мифологии и религиозным традициям, и т.п.

Принудительная индустриализация, которую совершил сталинский режим в 30-50 г.г., на самом деле не смогла серьезно поколебать традиционную сельскую ментальность украинцев. Поэтому, сразу после распада СССР в Украине стремительно начался процесс распада советского промышленного комплекса, вместо которого взамен ничего не было создано. Процветало одно традиционное и малорентабельное сельское хозяйство.

Читайте такжеУкраина попала в ловушку бедностиПравящий класс Украины, так же как и все общество, страдал хуторянским мышлением, был крайне безответственным, не обладал и сейчас не обладает стратегическим видением и погряз в тотальном воровстве.

И, наконец, еще одна важная причина провала Украины, на которую не обращали внимание зарубежные экономисты. Это этнические противоречия между востоком и западом Украины, которые на самом деле, постоянно лихорадили и продолжают лихорадить Украину в ее геополитических метаниях и распугивали инвестиции. Межэтнические проблемы, все эти армавиры, борьба памятников, мовные квоты, не позволяли обществу сконцентрироваться на экономических проблемах, а заставляли его всю свою энергию тратить на гуманитарную борьбу друг с другом. Эта борьба, которая несет бедность и нищету, привела к войне, которой пока не видно конца. Этнически неоднородные страны всегда проигрывают в конкуренции тем странам, у которых нет этнических проблем. Украина всем и проиграла, потому что капитал обходит ее стороной.

Все то, что произошло с Украиной глубоко закономерно и другого результата вряд ли можно было ожидать. Судьба народа полностью определяется его культурой. Если бы экономисты 80-х годов прошлого века обладали сегодняшними знаниями в области институциональной экономики, теории социального капитала, сравнительной культурологии и т.д, они дали бы по Украине в свое время совершенно другой прогноз.

Итак, низкий средний IQ, этническая неоднородность, низкий социальный капитал, как следствие традиционной крестьянской культуры - основные причины бедности.

"Да, но ведь для России также характерны и этническая неоднородность (еще похлеще, чем у нас!), и крестьянская культура и низкий социальный капитал!" - может воскликнуть подготовленный читатель

И он будет во многом прав. Значит, есть еще какой-то фактор, который делает нас беднее наших соседей. Это политические традиции. Но об этом в следующий раз.