Украинастайл: что произошло в Молдове, и почему это на руку Москве

В Молдове разразился политический кризис

Политический кризис в Молдове - вполне ожидаемый и прогнозируемый процесс, и показательное событие для Украины.

Правящая коалиция правых и левых была противоестественной и нежизнеспособной.

Её склепали в начале лета в рамках международного договорняка между Россией, ЕС, Румынией и США ради демонтажа олигархического режима Владислава Плахотнюка и его Демократической партии.

Я, конечно, думал, что они продержатся хотя бы год. И всё к этому шло, если бы не абсолютно тупая и глупая, на мой взгляд, история с поправками в закон о назначении генерального прокурора, которая и стала спусковым крючком, развалившим коалицию.

Суть истории банальна до ужаса, и очень знакома Украине, это как раз в нашем стиле: из небольшой проблемы по причине наивности, топорности и амбиций раздуть слона, и создать такой геморрой, что выжигает всё смысловое пространство действующей политической реальности, заставляя лишь покончить с ним.

Читайте такжеЗапад проигрывает Молдову Москве. Но шанс естьВ сентябре парламент принял закон, согласно которому генпрокурор страны (очень важная должность в Молдове, учитывая их ситуацию с олигархами и политической коррупцией) утверждается президентом по представлению Верховного совета прокуроров.

В этот совет кандидатов рекомендует специальная комиссия, где заседает министр юстиции.

Но тут вдруг на прошлой неделе премьер-министр Майя Санду внесла поправки в законопроект, по которым кандидаты рекомендуются не комиссией, а премьер-министром.

При этом, поправки эти она решила протащить через парламент по статье в Конституции, которая позволяет срочно и быстро принять закон без согласования, изменения со стороны парламента.

То есть, он вносится, и через 3 дня, если парламент не выносит Кабмину вотум недоверия, вступает в силу в обход парламента.

Зачем была такая срочность?

Ну, Санду понимала, что социалисты никогда не согласятся на то, чтобы премьер-министр (то есть, она сама) отбирал кандидатов в генпрокуроры, и решила втупую протолкнуть законопроект, надеясь, по-видимому, на то, что социалисты будут просто сидеть и молчать, уставившись в одну точку.

При этом, главный аргумент Санду был в стиле "Ну, все знают мою репутацию, я честный политик", а значит смогу выбирать генпрокурора беспристрастно и честно.

Читайте такжеКремль проиграл в Молдове, но готов к реваншуПонятно, да? Личные качества премьер-министра - вот аргумент в пользу законопроекта.

Очевидно, что потенциал этой фразы не убедил социалистов, и они решили, что раз единственный способ остановить эти поправки - это вынести вотум недоверия Кабмину, то ок, почему бы и нет.

Разумеется, к ним подтянулась свергнутая с престола в начале лета Демократическая партия, поддержавшая социалистов своими голосами.

Вот и всё.

Тупой, искусственно созданный кризис, от которого обалдели все: и румыны, и европейцы, и американцы. Разве что, Россия долго смеялась, я думаю, над тем, как быстро и внезапно коалиция развалила сама себя.

Про-европейский блок ACUM, надеясь на какую-то магию наивных, пафосных альтруистских фраз, решили проигнорить своих партнёров по коалиции и провести поправки в обход парламента, поставив на кон всё правительство, зная, что у них большинства в парламенте нет.

Ну а апелляция Майи Санду к своим личным качествам как аргумент в пользу законопроекта окончательно довершила всё дело.

Читайте такжеРоссия проводит тайную оккупацию МолдовыСоциалисты и демократы были довольны, и теперь скорее всего сформируют новое правительство либо с оппозиционной Демпартией, либо снова с блоком ACUM (чтобы не терять финансирование ЕС), но без Санду и с уступками по ряду министерств, либо с другим премьером, которого выберет президент (поставит кого-то из своих советников).

В любом из этих вариантов усилится Россия, которая имеет обширные связи и влияние как на социалистов, так и на демократов. И ослабление блока ACUM - это пас в пользу Москвы.