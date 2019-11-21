Тупой класс, или Как украинцы снова выбрали Порошенко

Слуга народа погрязла в скандалах / Фото РБК-Украина

Кто работал в школе знает, а кто не работал, тоже знает, потому что когда-то там учился – есть такое выражение "тупой класс". Вот тупой и все. Хотя там тоже есть парочка отличников, какие-то хорошисты, свои задроты и хулиганы на последних партах.

Ну вы уже поняли. Сегодня у нас снова в обойме "Слуга народа". Я вот каждый раз как о них пишу, чувствую толику своей вины. Сам ведь за этих балбесов голосовал, сам же – бесплатно – агитировал. Выступал искренним полезным идиотом. Помню все свои слова. Недавно ж было, а память не как у рыбки гуппи.

"Дохлый кот лучше Порошенко". И в целом, я и сейчас расписываюсь под этими словам. Дохлый кот таки лучше Порошенко. Но вот беда, у нас нет сейчас во власти дохлого кота. Мы выбрали снова коллективного Порошенко. Менее омерзительного, но зато более тупого.

Читайте такжеСлуга народа рискует стать аналогом путинской Единой РоссииЯ ведь помню ту дикую пятилетку. После очередного ареста или обыска журналиста, я звонил маме и рассказывал, что ей делать, если меня вдруг упакуют. После взрыва Шеремета, я стал заглядывать под днище своего автомобиля. И каждый раз чувствовал себя немного идиотом, ловя взгляды соседей по двору. Если просто где-то под домом стояли два-три парня, меня всегда это настораживало. Это была атмосфера психоза. Натуральная латиноамериканская страна из 70-х.

Вы ведь тоже это же переживали, как и я. Миллионы людей именно так и жили те пять лет. Но чего у тех не было в таком количестве, так это хронического идиотизма. Нет, Александр Турчинов в среднем раз в три недели объявлял, что Россия готовит широкомасштабное нападение на страну. По телеку почти каждый день горела очередная свечка. Я даже на спор утром включал телевизор и почти всегда выигрывал. Но это издержки расовой модели построения государства. Но чтобы дебилизм пер как понос после молока и селедки – вот такого я не помню.

Но такое количество скандалов всего за несколько месяцев - это же даже не тупой класс. Это кунсткамера. Учащиеся ПТУ, которые пришли на очередное занятие, а им между делом объявили, что их училище переименовали в университет, а они все теперь числятся на философском факультете. Стадо, которое не понимает, как вести себя в общественном месте.

Читайте такжеСтоит ли ждать роспуска Рады из-за скандала в Слуге народаВот посмотрите на другие фракции без идеологического наполнения. Там было только два скандала, которые могут вспомнить навскидку - с Федыной и Кивой. А ведь там не святоши. Там барыги и решалы с тараканьими забегами в головах. Но средняя температура по палате у них на уровне приличия. Там нет ярко выраженных идиотов, которые создают атмосферу всему классу.

Мне кажется, что вот просто стань на Киевском вокзале и нахватай подряд 254 человека и зачисли их в народные депутаты, там не будет столько фриков. Да, в каждом селе есть свой сумасшедший. В каждом классе свой дурачок. А тут целая фракция таких.

И знаете что больше всего бесит? Что им вообще все равно. Вот вообще. Нет планки ниже которой им становится стыдно. Феноменальный созыв без малейшей ответственности.

А еще обидно за нас всех. За то, что эти "слуги" девальвировали такую нужную и такую правильную идею обнуления власти и социальных лифтов. Ведь теперь будет опять отток назад. Назад к тем проверенным презервативам, которые затр*хали нашу страну до этих проходимцев.