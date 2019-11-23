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Может полегчает, а может испустит дух: чем больна экономика Украины

Андрей Головачев

политический эксперт

23 ноября 2019, 12:31

На сегодня ни одна политическая сила в стране не способна разработать и тем более реализовать какой-то внятной и разумной экономической политики.

экономика
Никто не знает, как вылечить экономику Украины / ekonomika.kr.ua

Что делать с экономикой Украины? На самом деле никто толком не знает. Проблема в том, что экономика Украины сейчас напоминает человека, страдающего многочисленными болезнями и лечение одной болезни вызывает ухудшение других. Например, лечение сахарного диабета может загубить сердце, лечение сердца загубит печень, а лечение онкологии уничтожит иммунитет и т.п.

А вот аналогия из нашей экономической действительности.

Мы страдаем от того, что миллионы людей уезжают работать за границу, потому что уровень оплаты труда в Украине крайне низкий. Поэтому правительство каждый год поднимает минимальную оплату труда, которая сильно опережает рост производительности труда. Повышенная минимальная оплата труда заставляет предпринимателей либо закрывать свои бизнеса , которые становятся не конкурентными по этой причине, либо предприниматели сокращают количество рабочих мест, нагружая оставшихся. работников.

Читайте такжеКак Минфин загоняет в гроб украинскую экономикуВ любом случае мы имеем рост безработицы, как реакцию на волевое повышение минимальной оплаты труда. Безработные, не найдя себе применение в Украины, уезжают за рубеж. Правительство, видя увеличивающийся поток заробитчан, что делает? Правильно! Увеличивает минимальную заработную плату! Круг замкнулся! На лицо саморазрушающийся процесс с положительной обратной связью. Одно лечим - другое калечим. Пенсионный фонд практически уже уничтожен.

Таких примеров я могу приводить во множестве.

Аналогия между экономикой и здоровьем на самом деле довольно удачна, потому что методы, применяемые для решения проблем и там, и там, довольно схожи. На самом деле медицина не может дать однозначный ответ, какой метод надо применять для лечения той или иной болезни. Одному больному метод может помочь, а кому-то не даст эффекта. Ситуация становится совсем сложной, если больной страдает целым набором болезней. Здесь врачи применяют метод тыка. Что получится на выходе, никто не знает.

Точно также и в больной экономике, как в Украине. Ситуация у нас настолько запущена, что любое, даже внешне правильно решение, всегда будет иметь побочный отрицательный эффект.

Еще пример. Повышение минимальной заработной платы приводит к увеличивающемуся потоку заробитчан. Этот поток приводит к повышению притока валюты в Украину. Это поток вызывает спрос, который не обеспечен нынешними мощностями. Это приводит к росту цен. НБУ борется с инфляцией путем повышения ставки рефинансирования и тем самым делает кредитование бизнеса невозможным. Экономика стагнирует и реального экономического роста нет.

Читайте такжеЭкономика Украины сегодня держится только на заробитчанахЕсли ли сейчас в Украине осознанная экономическая политика? Если есть, то какая?

Нет, ее нет. Никто вам не сможет внятно ответить на этот вопрос. Есть какой-то спорадический несвязанный набор действий: НБУ проводит какую-то свою забубенную абстрактную политику, не обращая внимания на действия правительства; правительство что-то пытается делать само; какую-то программу спускает нам МВФ, ЕС требует выполнять Соглашение об Ассоциации, олигархи лоббируют свои сырьевые монополии, Минфин тупо наращивает долг, потому что не выполняется план по приватизации; офис президента раздает какие-то свои комические указания и т.д.

Когда я слышу критику в адрес "ганебного, нечеловекоцентричного бюджета", "бюджета, который закрепляет бедность" и т.д, когда слышу критику в адрес экономической политики правительства со стороны БЮТ, ОПЗЖ или ЕС, я улыбаюсь. На сегодня ни одна политическая сила в стране не способна разработать и тем более реализовать никакой внятной и разумной экономической политики. Все полные импотенты и никакие выборы, никакие смены власти пока не в состоянии изменить эту ситуацию полной экономической импотенции.

Украинская экономика сейчас куда-то движется под действием равнодействующей всех вышеперечисленных сил. Куда она движется, пока никто сказать не может. Может быть больному полегчает, а может быть он испустит дух.

экономика Андрей Головачев Украина
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