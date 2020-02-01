Зеленский наступает на все грабли Порошенко

Порошенко и Зеленский / УНИАН

Может случайно или по неопытности, но пока окружение Зеленского просто копирует или пытается делать то, что не успел сделать Порошенко, начиная от похабного минского миротворчества, заигрывания с Москвой и дискредитации ветеранов, кончая бесконтрольной продажи земли, роста долгов и создания новой и верной только президенту олигархии, о которой так мечтал Порошенко.

За последние 10 лет у нас сформировалось несколько политико-экономических, опасных процессов, которые мы часто принимаем за "реформы". Они пересекаются друг с другом, но и конкурируют. Разные группы украинского общества специализируются на разных процессах.

1. "Реформа" как маскировка коррупции. Самое мощное направление. Примеров много – это чудовищные премии госчиновникам - 20 млн долларов, обустройство родственников и нужных людей на теплые места, заплаты чиновникам по 500 тыс. гр., при полной отсутствии эффективности работы, бизнес-содержание народных депутатов и пропагандистов-защитников власти, подкуп силовиков для борьбы с политическими противниками и экономическими конкурентами. Сейчас коррупция через реформу - это наиболее развитая форма использования термина "реформа" в личных и групповых целях. Ничего со времен Порошенко не изменилось.

Читайте такжеПорошенко может быть доволен Зеленским2.Коммерциализация "реформ" - это когда власть получает выгоду и преимущества от своих мер и постановлений, а население и бизнес страдают, несут издержки и другие неприятности: рост налогов, акцизов, чудовищные тарифы, цены, изменение правил игры на рынке и т. д. С каждой такой реформой увеличивается пропасть между властью и народом. А отчуждение, непонимание и подозрение порождает взаимные сопротивление и радикализм, которым легко пользуются третьи силы.

3. Процесс имитации реформ. Этим занимается особая специальная группа профессиональных имитаторов реформ, мастеров презентации программ и талантливых артистов демонстративного энтузиазма -это любимое занятие "соросят" или их антиподов- "медвечат". Их основное занятие -это борьба друг с другом за высокие должности и доступ к ресурсам в системе власти. Их оружие - это политические интриги, бесконечный пиар и "полуправда" о реформах в Украине. А также ориентация на Запад или Россию, но не на Украину.

4. Новый и нарастающий процесс - циничная "дрессировка" народа Украины "слугами народа" и подготовка населения к следующей Читайте такжеПочему Порошенко наглеет на глазахстадии политического развития страны - жесткой авторитарной формы управления и тотального контроля, при которой будет страдать уже не только народ и бизнес, но и вся глубоко коррумпированная старая и новая "элита".5 Быстрая, честная реформа на условиях и в интересах народа Украины на фоне мощной общенародной мобилизации и веры в будущее. Это перспективный, но малозаметный процесс.

Когда нынешний, молодой и горячий президент Зеленский научится четко различать друг от друга все пять политико-экономических процессов, реально действующих под вывеской "реформ", он, действительно, станет президентом Украины.