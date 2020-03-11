Готовимся к апокалипсису: Украина возвращается в хаос и дефицит 91 года

Экономист дал практические советы, как украинцам подготовиться к карантину в связи с китайским коронавирусом / MGN

В Украине любое политическое или социальное потрясение вызывает панику, и население начинает скупать продукты и товары первой необходимости. Карантин в Украине из-за коронавируса Covid-19 - не исключение, паника уже началась.

Особо запаниковали не простые люди, не "пересічні українці", а аграрные капиталисты.

В Украине сосредоточены большие запасы зерновых и другого продовольственного сырья. В целом, здесь сосредоточено много материальных ценностей, особенно – в аграрном секторе. Учитывая, опасные процессы, которые сейчас начинаются, в том числе из-за карантина, аграрные капиталисты начинают замораживать продажи и аккумулировать имеющиеся ресурсы на своих складах и элеваторах. В частности, сейчас они прекращают продажу всей сельхозпродукции переработчикам, а те из них, у кого есть и переработка, ее уменьшают.

В результате всего этого неизбежно поднимутся цены на сельхоз продукцию. И уже никто не будет думать о курсе гривны и ее стабильности – все будут думать о том, как спастись.

Читайте такжеКоличество зараженных скрывают или знают, что скоро их будут тысячиАграрные лендлорды уже начали "зажимать" имеющиеся у них запасы и сворачивать процесс производства. При этом банкиры, зная, что власть сделала с предыдущим правительством и прокурором, и понимая, что с ними сделают то же самое, срочно начнут сбрасывать гривну. Собственно, этот процесс уже начался. Так, нерезиденты уже массово уходят с рынка украинских долговых деривативов. Потому гривневые облигации сейчас в срочном порядке начнут превращать в ликвидные ресурсы. Самые умные начнут вкладываться в золото.

В итоге, гривны станет очень много, а товаров – очень мало. А тут еще и Кличко ввел карантин в Киеве, парализовав его, а новый премьер сделал то же со всей страной… Раз не будет услуг, все будут сидеть по домам, никто не будет никуда ездить, ходить, потреблять, производство начнет сокращаться. А если так, то куда девать гривну? Все те, у кого есть хоть какие-то сбережения, бросятся покупать не спички и не постное масло, а валюту, потому что она является концентрированным выражением всего остального, всех товаров. Такие люди начнут сметать золото, серебро и другие драгоценные металлы (и это, на самом деле, самое умное, что можно делать). Также будут скупать валюту: доллары, евро и швейцарские франки.

Ситуация очень напоминает 1991 год. А болваны, пришедшие к власти, не помнят этого, потому что их тогда еще в помине не было.

Самые бедные слои населения Украины, как всегда, начнут скупать продукты питания. Каждый будет делать запасы в зависимости от того, сколько у него денег.

Прежде всего, я бы посоветовал хронически больным людям, например, диабетикам, запастись необходимыми для них медицинскими препаратами. Они должны немедленно создать себе запасы нужных медикаментов. Потому что март обещает быть очень тяжелым. Нужно позаботиться о запасах, которых хватит, как минимум, до Пасхи. Люди с хроническими заболеваниями или нуждающиеся в чем-то еще должны иметь двухмесячный запас необходимого, чтобы спокойно пережить, пока карантин в Украине закончится.

Я бы рекомендовал любому гражданину Украины иметь месячный запас продуктов: растительного масла, муки, разных круп и т.д. На больший период нет смысла закупать продовольствие, так как в Украине, как по мне, не будет ситуации, когда все это исчезнет с прилавков. Также, наверное, стоит запастись кофе и чаем. В общем, нужно создать запас на месяц-полтора.

Читайте такжеКоронавирус и мировой кризис разрушат УкраинуНе помешает иметь в запасе свечки. Также нужно иметь фильтры для воды. То есть все запасаемое должно быть очень практичным. Автовладельцы должны позаботиться о запасе бензина. Они должны закупить хотя бы литров сто на случай форс-мажора.

Возможно, кажется, что мы говорим не о подготовке к карантину, а о подготовке к апокалипсису. Шутки шутками, но такие элементы есть. В любом случае, лучше перебдеть, чем недобдеть.

Думаю, что эта мгла должна развеяться. В Украине – так точно. Главное, чтобы ненормальные у власти чего-нибудь не натворили. Ведь, по сути, сейчас "на смену заступили" чернобыльские инженеры, которые взорвали ЧАЭС в 1986 году. Я боюсь, чтобы эти люди не навредили государству и людям. Если бы при власти были толковые люди, разбирающиеся в экономике и финансах, то ничего страшного не было бы. Но поскольку при власти люди, непонимающие, что они творят, обезьяны, копирующие другие страны, опасность есть, потому нужно позаботиться о себе самостоятельно.

Олег Соскин, экономист и политолог, директор Института трансформации общества, специально для Главреда