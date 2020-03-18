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Без спрятанного сала и долларов: почему идея с закрытием метро с треском провалилась

Дмитрий Беспалов

Специалист по транспортному планированию

18 марта 2020, 14:07

Прежде чем внедрять меры по ограничению работы транспорта, во всех странах подобные ситуации просчитывают и моделируют. Но не у нас.

В Харькове пробки
Из-за закрытия метро на дорогах областных центров образовались пробки / Объектив

С ночи 18 марта в Киеве и других крупных областных центрах перестал работать метрополитен. Я сегодня не езжу в транспорте, но вижу фото, которые люди выкладывают в соцсети - огромное скопление людей на остановках наземного транспорта, они очень плотно стоят друг к другу, потому что нет достаточно увеличенных платформ для остановок и, как следствие, появилось огромное количество людей в салонах транспорта.

На самом деле, прежде чем внедрять такие меры, во всех странах подобные ситуации просчитывают и моделируют. У нас, судя по всему, этого сделано не было - у нас просто приняли волевое решение, исходя из каких-то данных и внедрили его. 

Потому какая бы ни была цель, похоже, что результат получился обратный. Во всяком случае, пока это не работает. 

Читайте такжеВ Харькове и Одессе столпотворение: народ штурмует общественный транспортЕсли говорить об общей ситуации на дорогах, то сейчас используют слова "транспортный коллапс". Но я бы не называл это так, потому что физически наземного транспорта в том же Киеве больше не стало. То есть, дополнительных автобусов не появилось и ездят только те, что были. Автомобилей тоже больше не стало, потому что похоже, что многие автолюбители имеют сбережения и, соответственно, возможность не выезжать на работу. Сейчас мы фиксируем уменьшение интенсивности движения на дорогах процентов на 10, и похоже, что эта интенсивность падает. То есть, по-видимому, люди заканчивают какие-то свои дела и полноценно переходят в режим карантина.

Поэтому дороги более-менее свободные. Все пробки практически те же, что были и ранее, так как снижение интенсивности на 10-15%  - это не очень большое значение, чтобы что-то кардинально поменялось.

По-моему мнению, не стоило закрывать магистральный транспорт (метрополитен). Куда полезнее было бы удлинить расстояние между людьми, то есть чтобы меньше людей ехало в вагонах и они могли держать дистанцию друг от друга. А для этого нужно не сворачивать транспортное предложение, как это сделали у нас, а работать с причинами поездок.

Читайте такжеВ транспорте давка и смертоубийство: как Киев живет без метро – хроники безумияТо есть люди почему-то же ездят. А это значит, что их работа никуда не делась, ведь работодатели говорят, что если человек не приедет на работу, то ему грозит увольнение. Соответственно, если людей уволят, то у них не останется средств к существованию.

И это наши реалии, так как у многих людей нет сбережений, несмотря на шутки про спрятанное сало и доллары. Наша беда в том, что власти не работают с глубинными причинами, а лишь с поверхностными. Поэтому нужно работать, прежде всего, с работодателями и разобраться в том, почему они не останавливают свои производства и насколько это для них критично. 

В дальнейшем многое будет зависеть от развития ситуации с вирусом и распространением информации вокруг него. Автомобильный трафик на всё время карантина упадёт, но не так существенно. Он может уменьшиться в полтора-два раза, но полностью он не исчезнет, потому что люди, у которых есть автомобили, всё равно будут перемещаться за продуктами, медикаментами и многие люди, скорее всего, пойдут подрабатывать в такси, чтобы заработать живые деньги. 

Дмитрий Беспалов, специалист по транспортному планированию, специально для Главреда

коронавирус транспорт новости Украины карантин в Украине Денис Беспалов
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