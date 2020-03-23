Шанс или печальный конец: какой Украина выйдет из коронавирусного кризиса

Политолог объяснил, в каком случае испытание коронавирусом пойдет украинской нации во благо / Reuters

Україна поки що на самому початку шляху протистояння епідемії коронавірусу, і на даному етапі складно спрогнозувати, чим закінчиться для нашої країни це випробування. Проте вже очевидно, що певні позитиви ця кризова ситуація матиме для українського суспільства.

Важливий позитивний момент полягає в тому, що зараз, в період протистояння виклику коронавірусу, з українських ефірів зникли токсичні (в усіх сенсах) політичні ток-шоу, які були розповсюджувачами "вірусу" політичної агресії та ненависті. Для морального і психологічного здоров’я української нації дуже добре, що принаймні певний час таких політичних шоу не буде, і ми трохи відпочинемо від нашої політики.

Адже українці були надто зациклені на цьому "наркотику" і надто занурені в політичні перипетії. Через те люди, наприклад, зациклившись на своєму ставленні до Зеленського, припинили адекватно сприймати все, що відбувається довкола них. Особливо це стосувалося тих, хто не сприймав чи навіть ненавидів Зеленського. Певні люди були надмірно зациклені на конкретних політичних явищах чи політичних фігурах, що заважало їм об’єктивно оцінювати події в країні.

Читайте такжеКоронавирусное цунами: в ближайшее время мы все будем страдатьЯк ілюстрацію цього наведу один приклад. Вже в лютому цього року було зрозуміло, що Україна і світ у цілому вступають в абсолютно нову ситуацію. І нам, українцям, потрібно було готуватися до нових обставин та викликів, зокрема, й до загрози пандемії. Однак, коли я про це починав говорити, мене звинуватили в тому, що я таким чином відволікаю суспільство від загроз, які своїми діями створює Зеленський. Тобто люди були настільки зациклені на своєму несприйнятті президента та всього, що він робить, що відмовлялися помічати очевидні загрози, які насуваються, і абсолютно неадекватно сприймали все, що відбувається.

Зараз, коли ми безпосередньо зіштовхнулися з загрозами, які несе епідемія, нарешті з’явилися речі, які є важливішими, ніж ставлення до президента або конкретних політичних сил. Фокус нашої уваги нарешті зосередився на справді серйозних та стратегічно більш важливих речах.

Крім того, такі випробування, як пандемія, часто стають каталізатором для креативного мислення. Якщо ми подужаємо це виклик і почнемо продукувати нові нестандартні ідеї, які зможемо реалізовувати на практиці, це випробування стане для нас шансом.

Якщо – ні, вся ці історія з коронавірусом для нас закінчиться погано.

Читайте такжеКарантин в Украине грозит закончиться погромамиДо того ж, у значної частини людей у такій критичній ситуації, як зараз, спрацьовує інша важлива особливість – включаються механізми взаємодопомоги і взаємної підтримки, посилюється емпатія. Відтак, здорові сили, які є в українського суспільства, знову починають працювати. В цьому – безумовний позитив.

Проте давайте не поспішати. Ми – лише на початку випробувань і ще не подолали піковий рівень проблем і навантажень. Які будуть наслідки (а вони будуть дуже різні – і позитивні, і негативні), ми ще не знаємо, а тому важко їх зараз оцінювати. Сьогодні ми сконцентровані на медичних та епідеміологічних проблемах. Але після коронавірусу на Україну чекають ще більш серйозні випробування – потужні економічні проблеми. Над цим вже потрібно думати. Напевно, нам доведеться змінювати структуру економіки та визначатися, як далі нашій державі розвиватися в економічному напрямку. Ось де буде простір для креативного мислення… І я сподіваюся, що воно у нас таки запрацює.

Поки що є лише паростки позитивних тенденцій. Однак те, що чимала частина суспільства не втрачає почуття гумору, іронії та самоіронії, реагує на події з точки зору здорового глузду, є безумовним позитивом.

Мені дуже подобається гасло, яке за нинішніх обставин стає більш актуальним: "Весна переможе!".

Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", спеціально для Главреду