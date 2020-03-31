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Зеленский, хватит валять дурака

Алексей Давиденко

Бизнесмен, политик, экс-депутат Киевсовета от БЮТ и УДАР.

31 марта 2020, 08:44

Главнй итог 10 месяцев власти Зеленского - тотальная некомпетентность, тотальный кадровый голод и повсеместные попытки решалова.

Зеленский
Зеленский ничего плохого не сделал, он просто ничего не сделал/ УНИАН

Ау, президент Зеленский. Мы с тобой одного возраста - тебе 42, мне 39. Ты чего валяешь дурака?! Ты зачем вообще пришёл?!

Войну не остановил. Контрабанду не остановил. Коррупционеров не посадил. Добычу недр не остановил. Инвесторов в страну не привёл. Профессионалов на конкурсах не набрал.

Я за тебя не голосовал. Но как и все согласился с выбором большинства, и 10 месяцев ждал, что ты начнёшь делать хоть что-то из того, что обещал.

Ты не делаешь ничего плохого - ты просто ничего не делаешь. А те кого, ты привёл и сделал властью в этой стране - ее дерибанят между собой и разворовывают.

Мне больно смотреть, как ты и твоё окружение беспомощны и некомпетентны перед вызовами, которые сыпятся на наши головы.

Читайте такжеЗеленскому пора записывать прощальное обращениеНет, тебя не жалко.Ты полез туда, где ничего не смыслишь, и привёл Юзиков, которые ничего не умеет и думают лишь о наживе и трудоустройстве своих дружбанов и любовниц.

У тебя в руках была абсолютная власть. У тебя в руках было абсолютное большинство ВР. У тебя в руках была абсолютная поддержка людей.

Что ты сделал за 10 месяцев на посту президента Украины? Красовался на камеры.Записывал ролики. Врал про Оман.

Окружил себя товарищами из детства, коллегами из Квартала и друзьями-решаловами.

Ты тёр с олигархами. Ты не выгонял за кнопкодавство. Ты не реагировал на насильников. Ты делал вид, что не замечаешь крышевания своих депутатов и назначений через постель.

Ты много обещал - но ничего не делал.

У тебя кадры на министров подбирают в кафешках и на терках. А теневыми потоками управляют приближённый к тебе депутаты. Нет, не лучшие международные HR агенства. Не открытые конкурсы с публичным тестированием. Не программы и не визии.

А близость к твоему телу, родственные связи и решалово правят баллом в твоём президентском окружении. Неужели ты для этого бросал Квартал?!

Мы думали, больше не будет друзей. Больше не будет смотрящих на потоках. Больше не будет беспредела и некомпетентности.

Вот итог почти года твоей власти.

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Те, кто его поддерживал, признайтесь: вы этого хотели? Вы хотели Юзика в ВР?Вы хотели Сивохо на Донбассе? Вы хотели брата Ермака в службе HR, а Тищенко на потоках? Что на что вы меняли?

Пик п*здеца.

Взять министра здравоохранения и министра финансов и расстаться с ним через 30 дней после назначения.

Вы такое когда-то видели?! В разгар медицинского и экономического кризиса так подобрать первых лиц ключевых министерств.Как вы их вообще выбирали, по каким критериям, если расстаётесь уже через 1 месяц работы?

Я не радуюсь - мне больно и грустно.

Итог этих 10 месяцев: тотальная некомпетентность, тотальный кадровый голод и повсеместные попытки решалова.

Алексей Давыденко Владимир Зеленский
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