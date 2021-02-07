Почему в России затихли митинги в поддержку Навального

Санкции Запада против России из-за заключения Навального приведут лишь к усилению альянса России с Китаем / Reuters

Штаб российского оппозиционера Алексея Навального, которому московский суд 2 февраля вынес приговор, присудив 3,5 года колонии, решил не проводить митинги до весны-лета. В штабе это объяснили необходимостью взять паузу, чтобы научиться координировать подобные акции должным образом.

Но на самом деле, похоже, что организаторы митингов просто были разочарованы масштабом двух акций и меньшим количеством людей, чем они рассчитывали. Наверное, они поняли, что их тактика была ошибочной, и так они ничего не добьются. То есть поддержку Навального переоценили.

Навальный хотя и является продуктом внутренних олигархических разборок в России, но сейчас он перехвачен западными структурами. Поэтому сейчас его штаб будет консультироваться со своими западными коллегами по поводу того, что делать дальше.

Читайте такжеПочему уже десять лет путинский режим не может победить НавальногоОни будут искать другую тактику, потому что летом начнется активная фаза избирательной кампании, из-за чего произойдет дополнительная политизация российского общества. Очевидно, что они хотят попробовать себя на выборах в Государственную Думу Российской Федерации, которые состоятся 19 сентября этого года.

Поэтому летом штаб Навального попытается эти митинги и акции протеста возобновить. Но возникает вопрос – удастся ли им снова мобилизовать своих сторонников хотя бы в таком количестве, как сейчас. Летом, по моим прогнозам, на улицы выйдет очень небольшое количество людей, ведь даже сейчас, сразу после заключения, на протест вышло менее 1% населения – даже не получилось впечатляющей картинки. Например, если в Беларуси хотя бы картинка протестов была эффектной и красивой, хотя и не было результата акций, то в России не получилось даже этого.

Читайте такжеКак Евросоюз накажет Россию за заключение НавальногоКроме того, руководитель сети региональных штабов Леонид Волков заявил, что освободить Навального попытаются благодаря применению инструмента санкций против окружения Путина. Однако за последние более чем десять лет Россия и российские власти настолько привыкли к санкциям и ограничениям, что вряд ли какие-либо новые санкции Запада будут действенными.

Более того, любая санкция против России в нынешней ситуации приведет лишь к усилению альянса России с Китаем, Ираном и другими государствами антиамериканского толка. Конечно, Запад из-за своей глупости может прибегнуть к более жестким ограничениям, но на Россию это вряд ли повлияет.

Впрочем, это не значит, что Навальный будет отбывать весь срок, на который его осудили. Вполне возможно, что его амнистируют и выпустят. Однако вряд ли он сможет участвовать в политической жизни России, потому что амнистия не означает закрытия судимости.

Константин Бондаренко, руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк, специально для Главреда