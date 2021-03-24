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Игра на страхах: создаст ли Россия альянс с Китаем, и что будет делать Запад

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

24 марта 2021, 10:18

Россия, как актив Китая, будет очень опасной для Запада силой, что сделает Поднебесную гораздо более устойчивой.

Владимир Путин и Си Цзиньпин
Китай и Россия пытаются предстать в виде сил добра, воюющих против Запада, который узурпировал власть и доминирует везде / Reuters

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И заявил, что Россия и Китай должны объединить усилия, чтобы бороться с доминированием Запада.

Объединение усилий двух стран вокруг солидарных позиций по противостоянию Западу не прекращается с 2008-2009 гг. Оно продолжалось на фоне всё большего обострения отношений между коллективным Западом и Россией, а также Западом и Китаем. На этой базе позиции Пекина и Москвы сближаются.

Союз Китая и РФ маловероятен, по крайней мере, пока в российском руководстве не хотят принимать идею младшего партнерства. Китай намного сильнее России в экономическом, торговом и технологическом планах, потому расценивать ее как равноправного партнера или выстраивать с ней симметричные отношения китайцы не могут. А Россия, в свою очередь, пока не соглашается на роль младшего партнера – это не соответствует нынешней идеологии Москвы и самовосприятию РФ на мировой арене.

Новое (евр)азийство

Несмотря на публичную браваду о "развороте на Восток" и "дрейф от Запада", Россия остается страной, элиты которой преимущественно ориентированы на Запад и взаимодействие с ним – если не с США, то с Европой точно. Даже с учетом того, что поначалу западник Владимир Путин впоследствии ужесточил свою позицию.

Вряд ли в России принято окончательное решение развернуться на Восток, в Азию. РФ в ее нынешнем состоянии, ее национальная идеология, мышление и восприятие себя как части мира зиждется на взаимодействии с Европой. Все российские идеологические проекты (тот же пресловутый "русский мир") – это тоже про Европу, славянство и евразийство. А для этого необходимо взаимодействие с Западом. Полный разворот на Китай и Азию с этой идеей несовместим.

Си Цзиньпин и Владимир Путин
Возможный альянс Китая и России – одна из главных проблем коллективного Запада / GettyImages

Кроме того, Беларусь и Украина нужны Москве, как минимум, потому что эта периферия составляет идеологическое ядро России. В условиях сокращающегося славянского населения РФ без Украины и Беларуси России в ее нынешнем восприятии просто не будет.

Пока элиты в Москве не готовы радикально менять самовосприятие и самоидентификацию, либо пока не сложились определенные условия, в которых это станет возможным. До тех пор союз Москвы и Пекина, в полноценном понимании этого слова, маловероятен.

Объединение усилий и солидаризация по отдельным сферам, безусловно, будут. Усиление сотрудничества в вопросах "военки" и обороны – да. Усиление сотрудничества на отдельных кризисных площадках (Сирия, Ливан, Йемен, противодействие американскому влиянию в Восточной Европе и на Кавказе) – да. Энергетическое партнерство, хоть и вынужденное со стороны России – да. А вот искренний военно-политический союз – вряд ли.

Меньшее зло

Москва пытается играть на своем дрейфе в сторону Китая. Эти процессы действительно идут: чем большее давление со стороны Запада на Россию, и чем больше он пытается ее изолировать, тем больше Россия создает видимость или реально сближается с Поднебесной. Подобный прецедент уже был: когда в 80-х годах Мьянму начали изолировать, вводя санкции против военного руководства, она по необходимости переориентировалась на Китай, который в итоге получил всю выгоду от западного давления.

Россия гораздо больше, потому ее сложнее изолировать и толкать в одну или в другую сторону. В Москве это понимают и предлагают компромисс: "Давайте лучше дружить – лучше русские, чем китайцы". Например, пусть в Сирии доминирующей политической и военной силой остаются русские, чем альянс Китая и Ирана, либо просто Китай. Потому что Россию на Западе знают, понимают, российские элиты известны в Европе, на них легче давить, чем на китайцев, у которых больше финансовых ресурсов, и, соответственно, намного больше свободы маневра даже в вопросах обхода санкций, чем у России.

Читайте такжеВыстрел в ногу: чем опасны ссоры Украины с Китаем и ГерманиейК тому же, Россия для Запада не является серьезным торгово-экономическим или технологическим конкурентом, как Китай. Россия является крупным игроком на рынке зерна и энергетики, всё. Высокие технологии, инновации, развитие креативного класса, ІТ, машиностроение, ракетостроение и космическая отрасль, то есть всё, что определяет будущее мировой экономики и инновационность развитых государств – это не про Россию. В этом плане для Запада Россия не является серьезным противником, что привлекает его: лучше Россия, чем огромный Левиафан – Китай, претендующий на статус первой экономики мира и обладающий ресурсами и способностью проникать куда угодно. Последние 30 лет показали, что Запад в такой борьбе проигрывает конкуренцию.

Чего боится Запад

Объединение усилий России и Китая – это существенная проблема для Запада: воевать сразу на несколько фронтов никто не хочет.

Следует учитывать и то, что позиции США и Европы – разные. В Европе очень много разных стран со своим восприятием РФ и Поднебесной. И там больше хотят стабильности и предсказуемости, им не нужен враждебно настроенный российско-китайский блок. До "дружбы" с Москвой ЕС далеко, но, как показывают частые заявления Эммануэля Макрона, во Франции считают Россию потенциальным партнером в области безопасности. В том числе и для того, чтобы не дать ей скатиться в объятия Китая. Огромная Россия в качестве китайского актива будет очень опасной силой, что сделает Поднебесную еще более устойчивой по ряду вопросов глобальной повестки.

Владимир Путин на Мюнхенской конференции, 2007 год
Владимир Путин на Мюнхенской конференции, 2007 год / GettyImages

Последнее заявление Лаврова – это приглашение Запада к стратегическим переговорам, в ходе которых РФ и США должны решить свои разногласия и разделить зоны влияния. В Москве ждут признания от Запада ее интересов, со своей периферией и зоной влияния. И тогда со своей стороны Россия сможет гарантировать ряд каких-то уступок Западу – возможно, в вопросах сдерживания Китая, Ирана, поддержки позиции по Северной Корее и т.д. Сегодня существует целый ряд кризисных международных площадок, по которым Западу выгодно сотрудничать с Россией.

Новый мировой порядок

Владимир Путин еще в 2007 году в Мюнхене публично бросил вызов сложившемуся мировому порядку, прямым текстом заявив, что Россию не устраивают глобалисты с либеральным ядром, во главе которого стоят Штаты, и она хочет его переформатировать так, чтобы миропорядок обслуживал не только интересы США и коллективного Запада, но и других игроков.

Это касается не только России и Китая, но и многих других региональных государств, которые поднялись за последние несколько лет и обладают достаточными финансовыми, экономическими и политическими ресурсами, чтобы тоже сделать свою заявку на участие в мировом порядке. Речь идёт об Иране, Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Южной Корее, Малайзии, Индонезии, Индии, Бангладеш, Бразилии, Южной Африке.

Эта повестка, продвигаемая и Москвой, и Пекином, очень пугает Запад.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда

новости США Владимир Путин международная политика Сергей Лавров Илия Куса новости Китая Россия
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