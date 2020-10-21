Как нищие украинцы оплатят Европе дешевый отопительный сезон

Нафтогаз / GettyImages

Я придумал новый слоган для Нафтогаза. "Продам газ. Дешево - для европейцев. Дорого - для украинцев". Андрей Коболев, премию как всегда, можете оставить себе. Вы заслужили.

Коболев анонсировал экспорт газа. Конечно, Нафтогаз не проявил управленческие таланты и купил дешевый газ, а продаст его дороже. И принесет прибыль государству. Ведь уже даже Государственная аудиторская служба выявила злоупотреблений НАК на сумму 225 млрд, какие там прибыли? Одни убытки.

Так что же придумал Нафтогаз? Ничего нового. Все схемы стары как мир.

Нафтогаз возьмет государственный дешевый газ и тупо продаст его по дорогой цене на рынке ЕС. А дорогой европейский реверсный газ продаст украинцам.

Не ждали? А Нафтогаз такой. Не меняется. Все думает, как содрать последнюю шкуру с украинцев.

Читайте такжеВ скольких городах Украины отопительный сезон под угрозой - данные НафтогазаСейчас в ПХГ 28 млрд. куб. м газа. Из них 14 млрд. кубометров - это частные компании. Но не весь этот газ дешевый. Около 6 млрд. куб м - это газ, стоимость которого составляет в среднем 215 долларов за 1000 куб. м. Еще 6 млрд. кубометров - свежезакачанный газ по дешевой цене, но которая все равно дороже.

Весь остальной объем газа - это газ собственной добычи. Его себестоимость добычи – 50 долл. (1300 грн). Со всеми платежами и доставкой на счетчике у потребителя этот газ должен стоить не более 3500 грн. Ага, нашли дураков, - подумали в социально-ориентированной государственной компании Нафтогаз. И хотят продать этот дешевый газ в ЕС. А украинцам поставят дорогой европейский газ. Ну, чтобы украинцы не расслаблялись. Вот так действительно Нафтогаз приближает украинцев к Европе.

На самом деле Нафтогаз должен был продать газ собственной добычи на бирже или аукционе для всех участников рынка. Но борцы за рыночные правила из Нафтогаза не спешат это делать. Ну конечно, тогда цена на газ для населения не 7000-9000 грн. за 1000 куб м в этом сезоне, а максимум 5000 грн.

Что же тогда будет с газом собственной добычи? Нафтогаз его продаст посредникам-трейдерам из ЕС фактически по цене не более 80 долл, а дальше эти же трейдеры продадут этот газ на рынке ЕС. То есть, маржа и прибыль осядет в офшорах или на счетах евротрейдеров.

Ориентировочно по схеме Коболева в Европу продадут до 7 млрд. куб. м украинского газа. И если предыдущие пять лет Украина переплачивала за реверсный газ, то теперь украинцы будут выступать спонсорами поставок дешевого газа для европейцев.

Поэтому если вы еще не поняли, кого нужно поблагодарить за то, что в этом отопительном сезоне газ будет стоить более 8000 грн за 1000 куб м – то теперь все стало ясно.