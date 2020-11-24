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Какой будет судьба Украины при Байдене

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

24 ноября 2020, 06:57

США вошли в Украину настолько глубоко и в настолько больших финансовых объемах, что нас теперь, как тот чемодан, жалко бросить.

Байден
Джозеф Байден / Reuters

После победы Джозефа Байдена и поддержка, и военная помощь Украине увеличатся. Усилится риторика противостояния Российской Федерации.

На сегодняшний день главным лоббистом интересов Украины является Конгресс Соединенных Штатов. Последние четыре года мы наблюдали, как Конгресс боролся с президентом Трампом: Трамп настаивал, что нужно дружить с Россией, что она хорошая, а Конгресс, в свою очередь, высказывал противоположную точку зрения и продавливал выгодные для Украины решения в сфере военно-технической и финансовой помощи, а также передачи вооружения.

После того как Байден вступит на должность президента США, и вектор американского президента, и вектор Конгресса относительно поддержки независимости Украины от Российской Федерации совпадут. О полноценном суверенитете Украины как государства на международной арене, к сожалению, нам говорить еще рано.

Читайте такжеПобеда Байдена превратит Украину в военный полигонИногда звучат нарекания – мол, именно при Трампе Украине стала оказываться конкретная поддержка Соединенными Штатами в виде предоставления тех же Джавелинов, тогда как при Обаме Штаты поддерживали Украину разве что на словах. Но это не совсем так. Разница между Обамой и Трампом заключалась только в том, что Трамп снял вето на поставки летальных вооружений, в результате чего Украине дали Джавелины. Но до этого США давали нам и снайперские винтовки, и военное-техническое имущество, и радары контрбатарейной борьбы. Радары – без корректировки огня, потому что мы не заявляли претензий на контрнаступательную операцию и говорили, что не собираемся решать вопрос Донбасса военным путем. Потому радары нам дали в качестве разведсредств, позволяющих обнаруживать стреляющие орудия и минометы противника). А 250 миллионов долларов – это стандартная военная помощь, которая ежегодно, начиная с 2015 года, закладывается в бюджет США что при Обаме, что при Трампе.

Читайте такжеЧто изменит президентство Байдена в украино-американских отношенияхВ принципе, США вошли в Украину настолько глубоко и в настолько больших финансовых объемах, что нас теперь, как тот чемодан, легче нести, чем бросить. Потому присутствие Штатов в Украине и их позиция, заключающаяся в том, что наша страна должна быть политически оторвана от Российской Федерации, останется неизменной. Да и вообще, независимо от того, кто бы ни был президентом США, эта политика не изменится.

Украина – это инструмент давления на Россию. Помните поговорку "загребать жар чужими руками"? Так вот Украина – это те "руки, которыми загребают жар".

Наша роль – быть буферной зоной, страной, которая реально сдерживает военную агрессию Российской Федерации.

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