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Кулебины фантазии: почему Украине пока не "светит" энергорынок ЕС

Юрий Корольчук

Энергетический эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий

25 февраля 2021, 08:35

На присоединение энергосистемы Украины к ЕС, стране понадобятся годы и миллиарды долларов.

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В Украине сообщили о планах по отсоединению от совместной электросети с Беларусью и РФ в пользу ЕС / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о планах Украины по отсоединению от электросети с Беларусью и Российской Федерацией до 2023 года и присоединению к европейской сети.

Кулеба, видимо, озвучивает то, что нравится западным партнерам и не задумывается над тем, как это можно выполнить. Прежде всего потому, что это заявление противоречит техническим возможностям Украины. Конечно, в свою защиту через три года, когда ему напомнят об этом заявлении, Кулеба может сказать, что имел в виду, что Украина лишь станет на этот путь.

Пока система единая, это позволяет брать и аварийную помощь, и перетоки, за которые Украина ничего не платит, и есть возможность импорта электроэнергии. Конечно, в импорте мало позитива, потому что это делает страну зависимым от поставщика ресурса, но в случае критической ситуации это решает проблему.

Объективно отсоединение энергосистемы в целом займет, в лучшем случае, не менее 5 лет. Даже если начать делать это сейчас и начать вкладывать деньги, то это – неподъемная для нас сумма.

Укрэнерго ранее подтверждали, что работы по отсоединению будут стоить Украине 1,5 миллиарда долларов. Но и эта сумма примерная, потому что в реальности она может перевалить за 5 миллиардов. Для примера, когда в свое время отсоединялась Прибалтика, три небольшие страны, то только им весь процесс обошелся в 7 миллиардов.

У нас далеко не все так радужно. Тем более, что на момент отсоединения, согласно договоренностей с Европейским энергетическим сообществом, мы должны будем еще некоторое время (год – два) прожить в автономном режиме и продемонстрировать жизнеспособность системы. И в случае аварий нам не будет где взять помощи, следствием чего может стать дефицит электроэнергии и, поскольку он будет ложиться на наши плечи, то возможны и ограничения электроэнергии, больше известные как веерные отключения.

Более того, после кризиса на энергорынке, который мы прошли в январе-феврале, когда проблема была в нехватке запасов угля, из-за чего Украине пришлось закупать импортный уголь, этот сценарий невозможно имплементировать. Потому что, в данном случае, если бы Украина была бы отсоединенной от энергосети России и Беларуси, то был бы большой вопрос, где бы мы искали электроэнергию для своих нужд. То есть при теоретической технической возможности со стороны ЕС, для нас, во-первых, была бы высокая цена, а во-вторых, могло бы не быть и свободных объемов.

Читайте такжеВитренко назвал условия для отказа от импорта электроэнергии из РоссииТо есть пока эти разговоры – не более, чем фантастика.

Даже если мы и присоединимся к энергетической системе Европы, то мы должны понимать, что у них куча собственных проблем – в частности, есть большие конфликты между диспетчерами и операторами разных стран. Например, Германия постоянно "впаривает" дорогую зеленую энергию Чехии и Польши, фактически используя свое центровое положение, плату за которую эти две страны затем распределяют на потребителей. Соответственно, это также угрожает и нам, но мы не Германия и даже не Польша, где государство может выдать дотации по экономике.

Юрий Корольчук, энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий, специально для Главреда

энергоснабжение веерные отключения Дмитрий Кулеба Юрий Корольчук рынок электроэнергии
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