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Почему украинцы предпочитают российский попс вместо "шароварщины"

Денис Путинцев

Продюсер, медиамен, создатель промо-компании STARBOM.COMpany

4 декабря 2020, 06:57

Российские исполнители развлекают, а украинские пытаются заставить своих слушателей думать. Последнее - неплохо, но в современном бизнесе это мешает.

Моргенштерн
Российский репер Моргенштерн - один из самых популярных исполнителей у украинцев / Instagram

Видеохостинг Youtube и интернет-сервис потокового аудио Spotify опубликовали свои списки самых популярных в Украине клипов и песен 2020 года, согласно которым украинцы в этом году отдавали предпочтение российским поп-исполнителям вместо украинских.

Почему так произошло?

Во-первых, не стоит забывать о "тяжелом наследии" в виде десятилетий доминирования русскоязычной культуры. Понятно, что это не уйдёт даже за 10 лет – нужен более длительный период.

Во-вторых, российский рынок очень чутко чувствует конъюнктуру, в отличие от украинского. Они поют о "пацанчиках на районе", о "бабле" и "телочках", что мы видим и у себя в каждом районе и дворе, причём не только в мегаполисах, но и в регионах. Эти дворы одинаковы, что в Украине, что в России, что в Беларуси, что в любом другом постсоветском государстве.

Украинские артисты проигрывают, потому что пытаются заниматься творчеством, их тянет в альтернативу. А в России - это чистый маркетинг и бизнес. Яркий тому пример - Моргенштерн. Российские производители музыкального контента чётко понимают, для кого они это делают – они никого не учат, а просто зарабатывают на этом деньги, в отличие от Украины, где у наших исполнителей в голове просветительство.

Ещё один момент – в Украине всё пытаются повторять то, что хорошо "заходит" в России. И это неправильно, так как нашим музыкантам нужно давно смотреть не на то, что хорошо работает и продается на российском рынке, а брать во внимание европейские и мировые тренды.

Читайте такжеКлава Кока, Little Big и Morgenshtern - в Украине больше всего слушают исполнителей из РФК примеру, та же российская певица Zivert, взяв за основу музыку из восьмидесятых девяностых, добавила к ней англоязычные припевы с российскими текстами. Тоже самое я слышу сейчас и у нас у двух-трёх украинских исполнителей, причём не топовых.

Безусловно, и российский рынок копирует европейский, но он правильно это делает с учётом своих реалий. А мы в это время пытаемся угодить всем и в итоге не угождаем никому.

Кроме того, что у молодого, что у более старшего поколения Украины до сих пор на подкорке работает принцип: "Если продукт на украинском языке, то он некачественный". К сожалению, у большинства людей в Украине ассоциативный ряд работает так, что слыша украинскую речь, они воспринимают её как "шароварщину".

Нас к этому долго приучали, так как ранее все то, что было на украинском языке таковым и считалось, поскольку позиционировалось всё так, что украинская музыка пригодна только к тому, чтобы пуститься под неё в пляс, только изрядно выпив. Если говорить о позитиве, то та же Alyona Alyona - отличный пример того, как может звучать украинский рэп, хотя до недавнего времени многие не верили в то, что можно читать рэп на украинском языке. И это сработало, но не для YouTube и Spotify.

Резюмируя: российский контент больше работает на развлечения (причём бессмысленные, по крайней мере, если говорить о топ-треках за 2020 год), а украинский пытается заставить своих слушателей думать. И это неплохо, но в современном бизнесе это мешает, так как крайне редко люди позволяют себе такие излишества.

Денис Путинцев, продюсер, специалист по архитектуре и созданию личного бренда, специально для Главреда

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