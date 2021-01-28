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Почему уже десять лет путинский режим не может победить Навального

Анастасия Миронова

Журналист

28 января 2021, 08:33

Если даже на уровне райцентров давно зачищены все политические активисты, а Навальный толком не посажен, значит, его не хотят сажать.

Навальный
Алексей Навальный / Reuters

В Москве устроили обыски со взломом у Навальных и ФБК, причем, оказалось, вроде, что у них две квартиры. Я даже не буду смотреть, кого там и как в очередной раз обыскивают. С 2013 года я привыкла, что обыски и задержания Навального и его команды ни к чему особенно не приводят - это повод написать о них в СМИ, и все.

Были времена, когда этого Навального, например, в канун мэрских выборов, хватали едва ли не каждый день и через час отпускали. Бессмысленные обыски и задержания больше похожи на накачивание протестным рейтингом. Это какое-то общее и уже изрядно надоевшее место, способное очаровывать разве что политически неграмотных неофитов. Любой человек в России старше 20 лет, хоть сколько-нибудь пытавшийся участвовать в политической/общественной жизни или журналистике, знает, что все, кого в нашей стране хотят посадить или отравить, сидят или отравлены, или эмигрировали. Остальное - видимость. Чекистская пыль.

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И если история с отравлением Навального сколько-нибудь и выбивается из этого ряда, то не сильно. Или не травили, а он солгал. Или не те травили, а теперь те, кому надо, стригут нечаянную радость и накручивают очки... Или сами же и солгали, благоразумно отправив Навального в Берлин, а не Лондон. Чего-то, вопреки ожиданиям, Меркель ни волоска с Путина не уронила за Навального и с "Северным потоком" ничегошеньки не сделалось.

Откуда вдруг доверчивые граждане решили, что Меркель в ярости? Все больше и больше похоже, что Меркель в деле, а не в ярости.

Стоило бы как-нибудь подробней поговорить о конспирологии и казусе Навального. Нас приучили за годы его неуязвимости, что, де, только дремучие конспирологи не верят в независимость Навального. Меж тем, если что-то крякает, как утка, и выглядит, как утка, это утка. Или манок.

Слишком много "если", которым сторонники Навального ищут противоестественные объяснения как раз из области конспирологии.

Если его при двух уголовных делах с железной фактурой не посадили, значит, не хотели.

Если после уголовного дела о стрельбе по человеку с признанием самого Навального возбуждение дела отменили, значит, так хотели те, кого слушает прокуратура.

Если по делу "Кировлеса" прокуратура тут же потребовала выпустить Навального, значит, так хотели те, кого слушает прокуратура.

Если Пригожин его, при ресурсе Пригожина, не раздел до нитки в суде, значит, ресурса Пригожина не хватило.

Если иску внука ветерана не дали ход, значит, не позволено дать.

Если после задержаний уже почти 10 лет их сразу отпускают, значит, не собирались задерживать.

Если ФСИН очнулось только после истечения условного срока, значит, его не хотели сажать.

Если книгу Ярмыш изо всех щелей рекламируют, значит Ярмыш не враг.

Если даже на уровне райцентров давно зачищены все политические активисты, а Навальный толком не посажен, значит, его не хотят сажать.

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Не надо выдумывать для каждого этого кейса мутные оправдания. Он не сидит и не отравлен, потому что его не считают нужным сажать или травить. И не городите оскорбительной для вас же чуши. Мы с вами не убиты ФСБ, потому что оно этого не хочет. И Навальный не убит именно по этой причине.

новости России Алексей Навальный ФБК Анастасия Миронова протесты в России Кира Ярмыш
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