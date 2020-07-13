Антипутинские протесты в Хабаровске и чем они грозят Украине

Антипутинские протесты в Хабаровске собрали по разным оценкам от 30 до 60 тысяч человек / Reuters

Говорят, что Путин был в шоке от тех протестов, которые прошли в Хабаровске. И не мудрено: ведь на протесты по различным оценкам вышло от 35 до 65 тыс и люди скандировали лозунги: "Путин - вор!", "Свободу губернатору Фургалу!", "Уходи, Москва!", "Мы здесь власть!"

В сущности хабаровчане посягнули на две основополагающие скрепы нынешнего Русского мира. А именно на:

1. Непогрешимость Национального Лидера;

2. Основополагающий вотчинный принцип в России, согласно которому вся собственность и вся власть во всей России и в хабаровском крае тоже принадлежит Национальному лидеру.

Путину и его ближайшему окружению, безусловно, придется крепко осмыслить то, что произошло. Ведь такого раньше не было. Произошёл опасный прецедент.

А что же произошло?

Хабаровский губернатор С. Фургал вступил в противоречия с центральной властью в Москве и, по сути, попытался внедрить в крае реальное самоуправление. То есть нарушил вотчинный принцип устройства России. Смириться с "вероотступником" Москва, конечно, не могла. Так ведь и Россию развалить можно! Поэтому все дело шло к открытому конфликту и сразу после успешного голосования по поправкам к Конституцию Фургала арестовали, вывезли в Москву и обвинили в ряде заказных убийств

Кто такой губернатор Фургал?

Чтобы было понятно, то Фургал это что-то среднее между нашими Кернесом и Трухановым. То есть и крепкий хозяйственник и мафиози одновременно.

Читайте такжеПоправки по "обнулению" Путина: россияне массово голосуют противНо для хабаровчан он свой мафиози, а не мафиози, присланный из Москвы, как было все время царствования Путина. Как известно, в феодально-сословных обществах, какими является и Россия, и Украина, и Молдова, люди всегда предпочитают иметь наместником своего феодала-мафиози, а не присланного. Потому что свой не только ворует, но и "про людей думает". А присланный - только на свой карман работает, да еще собирает феодальный налог и отсылает его наверх своему синьору.

Хабаровчане, по существу, восстали против Путина по следующим причинам:

психологическая усталость от Путина;

внутренний протест против его желания править вечно;

понимание, что Путин не в состоянии изменить положение дел в экономике к лучшему;

желание иметь большую автономию и самостоятельность в своем крае для решения своих проблем.

Что делать Путину?

Если еще в одном регионе России, не дай Бог, пройдет подобный стихийный массовый протест против него и против его политики, то его легитимность, его статус непогрешимого Национального Лидера будет решающим образом подорваны. А непогрешимость Путина, его святость, - это сейчас главная скрепа , на которой держится вся России. Подвергнуть сомнению этот символ веры в России - все равно что подвергнуть сомнению святость Папы. Последствия будут ужасающими - Россия немедленно погрузится в Смутные времена и кровушка будет литься реками.

Читайте такжеПутинский фашистский режим доказал, что на выборах избавиться от него невозможноУ Путина, в сущности, уже нет средств, чтобы укрепить свою легитимность и свою непогрешимость за счет внутренней политики. Для перспективной внутренней политики у Путина уже нет ни денег (цены на нефть поедают бюджет России), ни грамотных управленцев (одни воры), ни идей, ни энергии (уже стар), ни авторитета (уже надоел).

Поэтому у ВПП в распоряжении остаются только три варианта, чтобы не допустить хаоса и развала России:

1. Закрутить гайки и попытаться удержать пар в котле еще 15-20 лет до своей смерти. Вариант неплохой, но придется каждый день дрожать и наблюдать, как тебя каждый проклинают все больше и больше. Кроме того, есть опасность нарваться на дворцовый переворот.

2. Подготовить плавный уход и передачу реальной власти преемнику, по казахскому варианту. Вариант возможный, но маловероятный, так как Путин психологически уже не способен отказаться от власти.

3. Традиционный вариант. Вынести внутренние проблемы России на экспорт. То есть маленькая победоносная война. И там поднять рейтинг и доверие к Путину.

Третий вариант мне представляется самым вероятным. Уверен, что в течение ближайших 5-6 месяцев Украина прочувствует на себе все прелести российской нестабильности. Запад будет не в состоянии обуздать Путина, если он поставит целью "восстановить историческую справедливость и возвратить России ее исконные земли", о чем Путин не так давно прозрачно намекнул.