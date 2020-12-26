Турция намекает Украине на силовое решение проблемы Донбасса

Эрдоган намекает, что готов помочь Зеленскому решить донбасский вопрос / president.gov.ua

В Украине будет проведена всеобщая мобилизация в случае "нападения" России, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что подобный сценарий развития событий не хочется даже представлять.

Подобного рода заявления не означают, что Киев опасается нападения со стороны России. Во всяком случае сейчас. Но допускает, что возможно такое развитие событий, при котором Россия будет угрожать нападением.

Что это за развитие, можно предположить. Участившиеся контакты между Киевом и Анкарой, особенно в свете последних успехов Турции в Карабахе, могут стать прологом к продолжению турецкого строительства "логистической сверхдержавы". И перехват Украины, как транзитного коридора в Европу, с одновременным закрытием его для России (и открытием - но уже на турецких условиях) вполне вписывается в концепцию такой "сверхдержавы". Суть ее заключается в контроле над всеми возможными направлениями и точками связности в довольно обширном макрорегионе между Китаем и Европой. После чего Турция может торговать безопасностью такого коридора, продавая ее в качестве своей (пусть и навязанной) услуги.

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Логично предположить, что турки предложили Киеву свою действенную помощь в вопросе возвращения Донбасса, причем не на условиях Минского соглашения, которое (точнее, оба Минских соглашения) были продиктованы после тяжелых поражений летом 2014 и зимой 2015 года. В качестве своего портфолио турки вполне могли предъявить свои успехи в Сирии, Ливии и особенно Карабахе. Что особо важно - во всех этих трех локациях Кремль либо потерпел разгромное поражение, либо не сумел добиться планируемого результата. Что означает лишь одно: турки нашли инструмент нейтрализации российской военной машины в сочетании с политическим прессингом. И вряд ли Киев не оценил подобную результативность.

Естественно, что ликвидация ДНР-ЛНР военным путем по примеру Карабаха - рискованное занятие, хотя строго говоря, это даже в интерпретации Кремля - сугубо внутриукраинское дело. Но риск того, что Кремль введет войска и попытается повторить то, что было уже летом 2014 и зимой 2015 года, вполне велик.

Читайте такжеУкраина никогда не вернет Крым и Донбасс тем путем, о котором мечтаетПоэтому и заявления Зеленского, что в этот раз такие действия будут расцениваться как полноценная война, а потому и ответ будет дан соответствующий. Кстати, помимо угрозы мобилизации, Зеленский заявил и то, что лично он отказался бы от Минских соглашений, но пока сделать этого не может в силу значительного количества сложных обязательств, завязанных на эти соглашения (речь, конечно, идет об обязательствах перед Европой). Однако война списывает все предыдущие договоры, и если боевые действия начнутся, то все эти обязательства будут попросту обнулены. Для Киева важно лишь то, чтобы создать нужную и выгодную ему обстановку - либо спровоцировать противника на нападение, либо создать динамично растущую напряженность, в ходе которой будет уже неважно, кто первый начал. Азербайджан, кстати, именно так запустил карабахскую операцию - через резкое осложнение обстановки и рост напряженности.

В любом случае сигналы о возможном обострении обстановки вокруг Донбасса начинают идти все чаще. Будет ли у них какое-то развитие - пока неизвестно. Но вероятности военного решения проблемы снова растут. Особенно после Карабаха, который показал то, что известно давно: если противоречие не решается мирным путем, оно может быть разрешено силовым.