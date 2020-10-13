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Украина никогда не вернет Крым и Донбасс тем путем, о котором мечтает

Андрей Головачев

политический эксперт

13 октября 2020, 06:59

Тот, кто надеется вернуть Крым или Донбасс, апеллируя к международному праву, просто наивный дурачок.

Крым
Крым / Reuters

В основе международного права, как известно, лежат два взаимоисключающих права: право народов на самоопределение и право государства на свою территориальную целостность.

Из теории логики известно, что если в основе какой-то конструкции заложены два взаимоисключающих постулата, то из нее можно сделать абсолютно любой вывод и в случае конфликта все (!) стороны всегда будут формально правы.

Например, осуществляя аншлюс Крыма, Путин заявил, что он опирался на право народов на самоопределение, а недавние изменения Конституции России лишили все народы России этого права, пользуясь священным принципом территориальной целостности.

Абракадабра, не правда, ли?

Но эта абракадабра заложена в основание международного права, которое сразу превратилось в химеру.

Точнее, никакого международного права по этой причине и не существует, потому что оно не просто противоречиво. Оно построено на двух абсолютно взаимоисключающих принципах. Это шизофрения, раздвоенное сознание.

Именно по этой причине США не признают приоритет международного права перед своим национальным. То же самое недавно сделала и Россия. Точно не знаю, но убеждён, что также обстоят дела и в Китае.

Что это означает? Только одно.

Читайте такжеПока Путин жив, Крыма Украине не видатьМеждународное право - это химера. Сильные страны его не признают, но при этом они применяют это право по отношению к слабым странам, причем трактуют его так, как им это выгодно.

По этой причине территориальные споры, как я неоднократно утверждал, невозможно разрешить на основе переговоров и международного права. Их можно разрешить только силой и так они всегда и разрешались. И ни одному народу не предоставили право на самоопределение, если только он не добился его силой, пройдя через огромные жертвы и испытания.

Тот, кто надеется вернуть Крым или Донбасс, апеллируя к международному праву, просто наивный дурачок. Вернуть их можно только силой.

Тот, кто думает, что Карабахский конфликт можно разрешить мирным путём, такой же фантазер. Всё будет определятся соотношением сил в конкретный момент времени.

Нет никакого международного права. Тот, кто утверждает, что оно есть, обычный лицемер. Есть только право силы. Прав тот, кто сильнее в данный момент.

Крым международное право Андрей Головачев новости Украины новости Крыма
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