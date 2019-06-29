Украине необходима полная инвентаризация – Дмитрий Кисилевский

Кисилевский баллотируется от партии Слуга народа / facebook.com/kisilevskiy.dp.ua

Украине необходима полная инвентаризация земель, дорог, и водоемов. Об этом заявил кандидат в депутаты от Партии Слуга народа Дмитрий Кисилевский.

"В Украине тысячи бесхозных земельных участков, сотни озёр, которые ни у кого не находятся на балансе, множество разбитых дорог, за которые просто никто не отвечает. Стране необходима большая инвентаризация", - заявил Дмитрий Кисилевский.

Накануне Кисилевский инициировал легализацию озера Котлован на Лёвом берегу города Днепр. Озеро возникло на месте бывшего песочного карьера 50 лет назад, из-под земли бьют ключи с чистой водой, и это место стало популярным пляжем.

При этом озеро не берут на свой баланс госслужбы, которые отвечают за уборку прибрежной территории и проверку качества воды.

"Совместно с ЗеКомандой Днепра и местными жителями мы провели уборку территории, организовали вывоз мусора на весь пляжный сезон, - заявил Дмитрий Кисилевский. - Но проблему нужно решать системно, и не только в Днепре, но и по всей стране. Госслужбы не хотят брать такие бесхозные объекты на баланс, потому что это требует дополнительных расходов из местного бюджета. При этом их не волнует, на пляже бесхозного озера каждый день отдыхают сотни людей. Нужна инвентаризация и системное решение".

Дмитрий Кисилевский баллотируется от партии Слуга народа по округу N24 города Днепр. Это Индустриальный и Самарский районы города.