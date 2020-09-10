Боевики "ЛДНР" на позициях ВСУ: у Кравчука рассказали, как Россия давит на Украину

Россия потребовала дополнительных уступок от Украины - Гармаш / Reuters

Совместная инспекция Украины и представителей боевиков "ЛДНР" на украинских позициях в районе поселка Шумы не состоялась из-за того, что Россия повысила ставки и потребовала, чтобы Киев допустил представителей своих незаконных вооруженных формирований к систематической проверке позиций ВСУ.

Об этом заявил представитель Донецка от переселенцев, делегат Киева в ТКГ по вопросам Донбасса Сергей Гармаш в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, Украина пошла на уступки России, однако в Москве решили оказать давление на Киев и выдвинули ряд новых требований, которые категорически не устраивают украинскую сторону.

"Воспользовавшись нашей уступчивостью, (Россия, - ред.) начала выдвигать еще требования, которые носили уже не разовый, а постоянный характер – то есть постоянного инспектирования наших позиций военными", - отметил Гармаш, добавив, что именно по этой причине инспекция не состоялась.Читайте такжеУ Зеленского сделали жесткое заявление в адрес России и ОРДЛО из-за Донбасса

Также он подчеркнул, что по личному мнению журналиста, ситуацию на Донбассе после провокационных обстрелов сложно назвать перемирием.