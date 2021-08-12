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Борьба за леса в Украине и масштабное облесение: Зеленский готовит новое заседание СНБО

12 августа 2021, 19:36
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На заседании СНБО рассмотрят ключевые вопросы сохранения лесов и реформирования лесного хозяйства.

Зеленский
Зеленский поручил Данилову подготовить заседании СНБО по вопросу сохранения лесов / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский уполномочил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилова провести подготовку заседания по вопросу проверки состояния реформирования лесного хозяйства страны и запуска экологической инициативы Масштабное облесение Украины. Заседание межведомственной группы по данному вопросу уже состоялось. В ходе мероприятия обсуждались инициативы главы государства по противостоянию угрозам в экологической сфере.

Как сообщает пресс-служба СНБО, 12 августа межведомственной рабочей группой по вопросам сохранения и воспроизводства лесов под руководством Данилова был рассмотрен вопрос того, как реализуются изменения в лесном хозяйстве, и как выполняются меры по запуску экологической инициативы Масштабное облесение Украины.

Читайте такжеУкраина снова разрешит вывозить лес-кругляк в ЕС, но при одном условииКроме того, в ходе заседания комиссии обсуждали аспекты выполнения задач, которые были определены указом главы государства от 23 марта, которым президент запустил решение СНБО О вызовах и угрозах национальной безопасности в экологической сфере и первоочередные меры по их нейтрализации, и указом гаранта от 7 июня О некоторых мерах по сохранению и воспроизводству лесов.

Добавим, о точной дате и времени проведения заседания СНБО на данный момент не сообщается. Однако известно, что подобные мероприятия по пятницам стали уже традицией.

Законопроект о сохранении лесов

16 июля парламентарии Верховной Рады приняли в первом чтении проект закона под №5650, который предполагает внесение изменений в некоторые законодательные акты относительно сохранения лесов в Украине.

В документе указано, что целью будущего закона является упорядочивание вопросов сохранения самосейных лесов, оптимизация процедуры лесоразведения, реализация мероприятий по сохранности пастбищ и сенокосов, проведение процедуры по сохранности лесов при помощи изменения целевого назначения земельных участков.

СНБО Владимир Зеленский новости Украины Алексей Данилов
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