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Британская газета назвала единственный вариант, который сдержит амбиции Путина в Украине

1 апреля 2022, 23:52

Россия использует все возможные источники для победы над Украиной.

Путин, война
Как остановить Путина / Коллаж УНИАН, Reuters

На прошлой неделе появились все более явные признаки того, что Россия признала, что не может достичь своей цели - завоевать Украину военной силой. Предположения, связанные с мирными переговорами на Украине, о том, что РФ отказывается от попытки окружить Киев, связаны с более ранним заявлением о том, что ее военные цели ограничиваются завоеванием восточной части страны.

Разворот к операциям на востоке и ротация потрепанных российских частей с северного фланга Украины - это признание Москвой того, что, как и предсказывали многие военные аналитики до нынешнего конфликта, у нее просто нет развертываемых сил, которые ей понадобятся для завоевания всей Украины по нескольким направлениям наступления.

Читайте такжеРФ большими силами будет атаковать Украину по двум направлениям - военный экспертКак пишет The Gardian, на самом деле России приходится тратить свои человеческих ресурсов только для того, чтобы продолжать свои нынешние операции. Наращивание войск перед наступлением на Украину привело к переброске подразделений с Дальнего Востока. Теперь, когда многие из них пострадали в ходе боевых действий в Украине, Россия использует все возможные источники дополнительных тел, в том числе наемников и вербовку в Сирии.

Читайте такжеПутин болен: мировые СМИ обсуждают новые диагнозы российского диктатораНо хотя свидетельство успеха Украины в отражении по крайней мере некоторых российских наступлений может означать, что стране в целом не угрожает непосредственная опасность быть захваченной, риск для будущего Украины как суверенного государства остается.

Россия имеет большой опыт развязывания войн с катастрофическими последствиями, но затем ей удавалось бросать в конфликт достаточное количество живой силы и материальных средств, чтобы сокрушать своих противников с помощью одной только массы. Опасность заключается в том, что РФ может продолжать войну на истощение, невзирая на потери среди плохо обученных войск или ущерб, нанесенный собственной экономике России, дольше, чем Украина сможет поддерживать интерес и поддержку Запада.

А тем временем Россия продолжит устраивать гуманитарные катастрофы, чтобы оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он пошел на уступки и прекратил боевые действия. Сама столица по-прежнему будет находиться под угрозой. Прекращение попыток продвинуться вперед и захватить больше территории вокруг Киева не означает, что Россия перестанет наносить дальние ракетно-артиллерийские удары по украинским городам из тех районов, которые она уже контролирует.

Это давление со стороны России будет как прямым, так и косвенным.

Путин эксплуатирует машину лжи, но не изобрел ее. За оптимизмом в отношении сопротивления оккупации украинским населением территорий, контролируемых Россией и тех, которые она еще может завоевать в ходе своего восточного наступления, скрывается мрачная реальность.

Если Россия решит оккупировать территорию, которую она уже удерживает, единственное, что может ее вытеснить, - это дальнейшие и гораздо более существенные военные наступления Украины.

Если Владимир Путин покинет эту войну, убедив себя, что Россия добилась чего-то другого, кроме существенного поражения, ничто не удержит его от продолжения своих планов захватнических войн для восстановления контроля Москвы над территориями и народами. Он утверждает, что они независимы по ошибке.

России может понадобиться время, чтобы перестроить свои вооруженные силы и переориентировать свою экономику на новый режим санкций, но единственное, что изменит амбиции Путина, - это очевидная и бесспорная неудача, которую нельзя объяснить ловкостью рук переопределения того, чего Россия хотела от войны.

Напомним, журналисты-расследователи издания Проект раскрыли главную тайну Кремля, которая касается состояния здоровья президента РФ Владимира Путина.

Как писал Главред, мировые эксперты считают, что агрессивные и беспорядочные действия российского президента Владимира Путина в отношении Украины могут быть вызваны серьезной болезнью. К таким выводам они пришли из-за "лунообразного лица" диктатора и любви к длинным столам для совещаний.

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война в Украине Владимир Путин
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