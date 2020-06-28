Символическое совпадение: Ткаченко высказался о Дне Конституции и молодежи

Александр Ткаченко сделал заявление на День Конституции / УНИАН

День Конституции - министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что для его ведомства защита культурных прав является одним из главных вызовов.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Сегодня День Конституции отмечают одновременно с Днем молодежи. Символическое совпадение для молодого государства. Когда в 1996-м в "конституционную ночь" в Раде одобряли текст, мало кто верил, что принятие Конституции состоится. Это было более чем необходимо, ибо до этого действовала конституция УССР. Но принятие главного документа страны все же состоялось. И сегодня защита наших культурных прав для министерства является едва ли не самым главным вызовом", - отметил он.

Ткаченко подчеркнул, что Конституция стала основой демократии, символом независимости и соборности Украины.

"Страны, где самая большая ценность - это люди, живущие в мире, согласии и уважении друг к другу", - добавил он.

Как ранее писал Главред, в четверг, 4 июня, Верховная Рада Украины назначила народного депутата из фракции партии Слуга народа Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики.