Заместить главы украинской делегации в ТКГ сослался на чрезмерную занятость.
Заместитель главы ТКГ Витольд Фокин отказался посетить заседание комитета Рады по вопросам организации государственной власти. Чиновника пригласили туда после его скандальных заявлений о Донбассе.
Об этом сообщил заместитель главы комитета, депутат от фракции Слуга народа Александр Качура в своем Telegram-канале.
По словам Качуры, отказ прийти на запланированное на 15 сентября заседание комитета Фокин объяснил занятостью и необходимостью работать в ТКГ.
"В ближайшее время встреча не состоится, конкретная дата проведения - не обусловлена. Буду требовать немедленно провести эту встречу. Единство в вопросе урегулирования ситуации, которая сложилась на Донбассе, крайне важно", - заявил он.
Заявление Фокина о Донбассе
- Напомним, ранее в интервью Витольд Фокин заявил, что его позиция по Донбассу заключается в предоставлении особого статуса всему региону, включая подконтрольные Киеву районы и обеспечении амнистии всем участникам вооруженного противостояния на востоке Украины.
- В Офисе президента Зеленского назвали слова Фокина его личной точкой зрения и подчеркнули, что его политическую позицию на Банковой не разделяют.
- 15 сентября парламентский комитет должен был заслушать Фокина после его заявлений об амнистии боевиков и особом статусе Донбассе, которые были опубликованы в интервью СМИ. Пригласить Фокина на заседание комитета предлагал нардеп Качура.
Автор: Екатерина Трохимчук