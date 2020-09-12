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Фокин отказался посетить заседание комитета Рады

12 сентября 2020, 20:37

Заместить главы украинской делегации в ТКГ сослался на чрезмерную занятость.

Витольд Фокин
Витольд Фокин не придет на заседание комитета Рады / gordon.ua

Заместитель главы ТКГ Витольд Фокин отказался посетить заседание комитета Рады по вопросам организации государственной власти. Чиновника пригласили туда после его скандальных заявлений о Донбассе.

Об этом сообщил заместитель главы комитета, депутат от фракции Слуга народа Александр Качура в своем Telegram-канале.

По словам Качуры, отказ прийти на запланированное на 15 сентября заседание комитета Фокин объяснил занятостью и необходимостью работать в ТКГ.

"В ближайшее время встреча не состоится, конкретная дата проведения - не обусловлена. Буду требовать немедленно провести эту встречу. Единство в вопросе урегулирования ситуации, которая сложилась на Донбассе, крайне важно", - заявил он.

Заявление Фокина о Донбассе

  • Напомним, ранее в интервью Витольд Фокин заявил, что его позиция по Донбассу заключается в предоставлении особого статуса всему региону, включая подконтрольные Киеву районы и обеспечении амнистии всем участникам вооруженного противостояния на востоке Украины.
  • В Офисе президента Зеленского назвали слова Фокина его личной точкой зрения и подчеркнули, что его политическую позицию на Банковой не разделяют.
  • 15 сентября парламентский комитет должен был заслушать Фокина после его заявлений об амнистии боевиков и особом статусе Донбассе, которые были опубликованы в интервью СМИ. Пригласить Фокина на заседание комитета предлагал нардеп Качура.

Витольд Фокин ТКГ новости Донбасса новости Украины Верховная Рада Александр Качура
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