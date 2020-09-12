Витольд Фокин не придет на заседание комитета Рады / gordon.ua

Заместитель главы ТКГ Витольд Фокин отказался посетить заседание комитета Рады по вопросам организации государственной власти. Чиновника пригласили туда после его скандальных заявлений о Донбассе.

Об этом сообщил заместитель главы комитета, депутат от фракции Слуга народа Александр Качура в своем Telegram-канале.

По словам Качуры, отказ прийти на запланированное на 15 сентября заседание комитета Фокин объяснил занятостью и необходимостью работать в ТКГ.

"В ближайшее время встреча не состоится, конкретная дата проведения - не обусловлена. Буду требовать немедленно провести эту встречу. Единство в вопросе урегулирования ситуации, которая сложилась на Донбассе, крайне важно", - заявил он.

Заявление Фокина о Донбассе