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Глава МИД впервые отреагировал на скандальное видео с Трухиным

4 февраля 2022, 19:08

По словам министра Дениса Монастырского, он негативно относится к любым просьбам "порешать".

Денис Монастырский
Денис Монастырский отреагировал на видео с Трухиным / Слуга Народа

Глава МИД Денис Монастырский отрицает, что нардеп Александр Трухин в августе 2021 года звонил ему после ДТП на Бориспольской трассе, чтобы избежать ответственности за пьяное вождение.

По словам министра во время брифинга, он негативно относится к любым вопросам "порешать".

"Я считаю, что любой человек, в том числе и нардеп, о котором вы говорите, должен нести ответственность за все, что совершил. Звонил ли он мне с места события или после? Я могу сказать… Я чрезвычайно негативно отношусь к любым вопросам "порешать", поэтому мне никто по этому вопросу звонить не может. И если он бы мне позвонил, то был бы послан в тот же момент", - заявил Монастырский.

"Что касается самого видео, я сам был чрезвычайно поражен его появлением, потому что когда мне докладывали о ДТП в августе, мне сказали, что по словам свидетелей, были разные данные, кто был за рулем. Поэтому следователь направил ходатайство в прокуратуру с предложением передать дело для исследования в ГБР", - отметил Монастырский.

По его словам, еще летом не все экипажи патрульной полиции были оборудованы боди-камерами, поэтому в сентябре провели тендер и закупили 16 000 камер.

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"На то время мне сказали, что этих записей нет. Поэтому сейчас проводится служебное расследование Национальной полицией, я думаю, что они прокомментируют в ближайшее время, каким образом и как это видео могло быть передано", - добавил министр.

ДТП с Трухиным

Авария с участием нардепа от Слуги народа Александра Трухина произошла на Бориспольской трассе полгода назад. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Ряд СМИ после этого сообщили, что за рулем Audi находился Трухин, однако впоследствии удалили эту информацию.

Нацполиция сообщила, что дело будет расследоваться Государственным бюро расследований.

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