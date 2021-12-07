Кого Байден назначит послом США в Украине: стало известно имя кандидатуры

СМИ сообщили, кого Байден может назначить послом США в Украине / Reuters

Послом Соединенных Штатов Америки в Украине может стать Бриджет Бринк, которая сейчас возглавляет американское посольство в Словакии.

Президент США Джо Байден может предложить именно эту кандидатуру на пост, пишет Foreign Policy со ссылкой на свои источники.

"Ожидается, что Байден выберет Бриджет Бринк, опытного высокопоставленного профессионального дипломата, как свою кандидатуру на должность посла США в Украине, по словам нынешних и бывших официальных лиц, знакомых с этим вопросом", – отмечает издание.

При этом отмечается, что решение еще не принято.

В Украине должность посла США вакантна еще с 2019 года.

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Читайте такжеСША не отступит от России: в Белом доме заявили, что вопрос об Украине обсудят прежде всегоРанее сообщалось, что США отправят войска в Восточную Европу в случае атаки России на Украину. Во время переговоров с Путиным Байден предупредит хозяина Кремля о последствиях его решения "пойти вперед в военной эскалации".

Кроме этого стало известно, что власти США изучают возможность введения жестких санкций против России, которые будут введены для сдерживания Москвы от вторжения в Украину. Под ограничения может попасть окружение президента РФ Владимира Путина, энергетические компании и российский госдолг.

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