Кровопролитие – это абсолютно не наш выбор - Путин

Владимир Путин не жаждет кровопролития / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия выступает против кровопролития.

По его словам, государство пытается решать вопросы дипломатическими средствами с гарантиями безопасности.

Данное заявление глава РФ сделал на расширенной коллегии Минобороны РФ во вторник, 21 декабря, пишет РБК.

"Вооруженные конфликты, кровопролитие – это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития событий", - заявил Путин.

Также глава РФ заявил о том, что для решения вопросов политико-демократическими средствами, России нужны "ясные, понятные, четко изложенные юридические гарантии".

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В частности, именно в этом, по его словам, смысл предложений России, "изложенных на бумаге, и направленных в Брюссель и в Вашингтон", на которые Москва надеется получить ответ.

Напомним, в США заявили, что предоставят Украине еще больше военной техники в свете информации о вторжении России. Штаты поддерживают Украину и будут бороться против РФ.

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