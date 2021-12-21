Кровопролитие – это абсолютно не наш выбор - Путин

Глава страны-агрессора заявил, что государство хочет решать вопросы дипломатическим путем
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия выступает против кровопролития.
По его словам, государство пытается решать вопросы дипломатическими средствами с гарантиями безопасности.
Данное заявление глава РФ сделал на расширенной коллегии Минобороны РФ во вторник, 21 декабря, пишет РБК.
"Вооруженные конфликты, кровопролитие – это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития событий", - заявил Путин.
Также глава РФ заявил о том, что для решения вопросов политико-демократическими средствами, России нужны "ясные, понятные, четко изложенные юридические гарантии".
В частности, именно в этом, по его словам, смысл предложений России, "изложенных на бумаге, и направленных в Брюссель и в Вашингтон", на которые Москва надеется получить ответ.
Напомним, в США заявили, что предоставят Украине еще больше военной техники в свете информации о вторжении России. Штаты поддерживают Украину и будут бороться против РФ.
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