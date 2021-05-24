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Ляшко припугнул массовыми увольнениями в Минздраве

24 мая 2021, 20:47

По его словам, сменятся трое из шести заместителей, которые в дальнейшем будут работать со своими директоратами.

Ляшко
Ляшко анонсировал увольнения в Минздраве / УНИАН

Виктор Ляшко, которого на прошлой неделе назначили, министром здравоохранения, планирует заменить около 50% руководящего состава Минздрава, сообщил он в своем интервью LB.ua, которое было опубликовано в понедельник, 24 мая.

В частности, по его словам, сменятся трое из шести заместителей, которые в дальнейшем будут работать со своими директоратами.

"У меня просьба была ко всем, с кем я уже проводил переговоры, в том числе к заместителям, которые остаются, чтобы за период моего пребывания в должности был сформирован сильный кадровый состав на уровне руководителей директоратов и руководителей экспертных групп. Чтобы независимо от того, как меняется политическая ситуация, было правопреемство и была историческая память о том, что происходит и куда движется система здравоохранения. Также будет сформирован состав коллегии Минздрава, потому что до этого не было коллегии", - отметил министр.

Коллегия, по словам Ляшко, будет состоять из большого количества людей.

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"Я не буду подбирать только тех, с кем мне комфортно. Предварительно, к работе будут привлечены представители и министерства, и ГП Медзакупки, и Центра общественного здоровья, и Национальной службы здоровья Украины, и Академии медицинских наук, и ведущие специалисты. Также я хочу, чтобы в коллегию вошло несколько семейных врачей, которые работают непосредственно на первичке, а также врачи из вторички и высокоспециализированной помощи. Чтобы иметь общеохватывающую картинку", - пояснил министр.

Отмечается, что в настоящее время заместителями министра здравоохранения являются Ирина Садовьяк (первый заместитель), Ирина Микичак, Светлана Шаталова и Игорь Иващенко (заместитель Министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции), а также Ярослав Кучер.

  • Ранее Главред писал о том, что новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко в первый день на новой должности раскрыл планы на ближайшие сто дней своей работы.

Олег Ляшко коронавирус МОЗ новости Украины
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