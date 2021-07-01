"Меня трудно обвинить в том, что я где-то там за олигархов...": Тимошенко рассмешила Раду признанием

Тимошенко не считает себя олигархом / УНИАН

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассмешила своих коллег в Верховной Раде высказыванием о том, что "ее трудно назвать человеком, который за олигархов". В зале засадения после этих слов народной избранницы взорвался смех.

Как сообщает УП, таким образом Тимошенко высказалась по поводу скандального законопроекта №5599, инициированного Владимиром Зеленским, о деолигархизации в Украине.

"Честно говоря, меня трудно обвинить в том, что я где-то там за олигархов. Я единственный политик, которого...", - начала депутатка, но недоговорила, поскольку в Раде раздался громкий смех и даже аплодисменты.

"Я рада, что вам это нравится. Я очень рада, что вы сейчас так это встречаете, но я хочу вам сказать, что я единственный политик, которого именно олигархи бросали в тюрьму. А в то время, когда я была в в тюрьме по их решению, "95-й квартал" выполнял на корпоративах у олигархов за деньги такие номера, как игра на рояле", - все же несколько позже завершила свою речь Тимошенко.

Кроме этого, сам законопроект О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономический или политический вес в общественной жизни лидер "Батькивщины" назвала "трэшем" и попыткой "легализовать олигархов в Украине", а предусмотренные им наказания для олигархов - "смешными".

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Отметим, закон об олигархах все-таки рассмотрели в первом чтении. Это "событие" состоялось в четверг, 1 июля, во время внеочередного заседания парламента.

Его приняли 275 голосами. При этом, "Слуги" стали вдруг менее дисциплинированными и поддержали документ своего лидера всего лищь 207 кнопконажатиями.

Некую "ускорку" дала фракция "За будущее", а вот в "Довире" за деолигархизацию выступил всего лишь один нардеп.

Что предусматривает документ:

Законопроект гласит, что олигархом считается тот, кто:

участвует в политической жизни;

имеет значительное влияние на СМИ;

является конечным бенефициарным владельцем монополии, подтверждена стоимость активов которого, превышает 2 млрд 270 млн.

Решение о признании лица олигархом принимает СНБО на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета.

Все олигархи попадут в публичный реестр и тогда им будет запрещено:

делать взносы партиям,

быть бенефициаром или контроллером СМИ,

покупать объекты большой приватизации.

Кроме этого, чиновники обязаны подавать "декларацию о контактах" после встречи с олигархом.