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"Минус один враг": нардеп от Слуги народа Третьякова прореагировала на смерть нардепа Полякова

8 октября 2021, 12:16
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В ответ на крики "Позор" и обструкцию от нардепов в зале Рады Галина Третьякова начала апеллировать к своему конституционному праву на свободу слова.

Третьякова
Галина Третьякова / УНИАН

Народный депутат "Слуги народа" Галина Третьякова прокомментировала смерть коллеги Антона Полякова в партийном чате словами "одним врагом меньше". Об этом с трибуны в Раде сказал руководитель депутатской группы "За будущее" (в нее и входил покойный) Игорь Палица.

"Только что в вашем [фракции Слуга народа − Главред] партийном чате руководитель комитета, который должен заботиться о людях, детях, госпожа Третьякова, написала, что одним врагом меньше о Полякове. О смерти Антона Полякова. Я хотел бы попросить вас, уважаемая фракция СН, сделать выводы в отношении слов госпожи Третьяковой", - сказал он.

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Тот самый скриншот / ТГ-канал "Политика Страны"

Депутаты начали хором скандировать слово "Позор!". После этого Третьякова решила взять слово, несмотря на предостережения первого вице-спикера Рады Руслана Стефанчука.

"У меня два замечания. Первое - откуда "За Майбах" знает, что пишут в чате "Слуги народа"- это раз. А во-вторых - когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку в зале здесь Конституцией, и считают, что они могут накидывать кому-то какие-то платки на рот, то мне кажется, что позор - это вам", − сказала она.

Но ее выступление Стефанчук прервал на полуслове.

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"Галина Николаевна, выключите, пожалуйста, микрофон. Жизнь каждого человека являются высшей ценностью. Так гарантирует статья 3 Конституции Украины. И давайте прекратим на этом спекуляции, а свобода слова означает ответственность за то, что говорит каждый из нас", − заявил он.

После перерыва руководитель фракции СН Давид Арахамия извинился перед близкими и родными покойного нардепа Полякова, процитировав античную поговорку − "об умерших - или только хорошее, или ничего".

Напомним, нардеп Галина Третьякова уже далеко не в первый раз становится фигурантом публичных скандалов.

В частности, летом минувшего года она заявляла, что государство иногда "предоставляет средства" семьям, у которых дети "низкого качества".

"Когда мы демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему образование и равные права, а рожают ребенка, чтобы получить материальную помощь, то мы, скажу жестко, получаем детей низкого качества. Которые приводят к тому, что они садятся на публичные средства. Это тоже Маргатер Тэтчер говорила когда-то ", - говорила Третьякова.

Несмотря на скандал, тогда з аместитель руководителя фракции СН Евгения Кравчук рассказала что в политсиле Третьякову считают профессионалом и не намерены ни лишать ее поста главы комитета, ни требовать от нее сложения мандата.

viber
Игорь Пащенко новости Украины Антон Поляков Галина Третьякова
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