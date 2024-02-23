УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Независимость Ингушетии и наказание России: в Раде приняли решение, детали

Андрей Ганчук
23 февраля 2024, 20:17
Парламент Украины осудил преступления России против ингушского народа и поддержал его стремление к сохранению своей национальной идентичности.

Верховная Рада, Ингушетия
Верховная Рада поддерживает независимость и суверенитет Ингушетии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Верховная Рада Украины поддержала стремление ингушского народа к восстановлению территориальной целостности Ингушетии и сохранению его национальной идентичности. Парламент осудил и преступления агрессора России против народа.

На сайте ВР говорится о том, что в ходе заседания, которое состоялось в пятницу, 23 февраля, украинский парламент признал право ингушского народа на основание своего независимого суверенного национального государства.

видео дня

Парламентарии также осудили преступления России против ингушей.

"Целью принятия проекта постановления является осуждение преступлений России против ингушей, включая массовую депортацию ингушей в 1944 году, расчленение национальной территории ингушского народа, разрушение ингушской национальной идентичности, массовые убийства ингушей в 1992 году, а также признание Верховной Радой Украины права ингушского народа на создание независимого суверенного национального государства, восстановление территориальной целостности Ингушетии, выражение солидарности и поддержки ингушскому народу, привлечение внимания международного сообщества к преступлениям, которые были совершены против ингушей", - указано в сообщении.

Напомним, 18 октября 2022 года депутаты Верховной Рады признали Ичкерию временно захваченной Россией территорией и осудили геноцид чеченского народа.

"Рада поддержала признание Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной российской федерацией и осуждение о совершении геноцида чеченского народа. За соответствующее постановление проголосовали - 287 голосов", - сообщал нардеп Ярослав Железняк.

22 января 2024 года президент Владимир Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях в Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях РФ.

В документе говорится, что Россия веками уничтожала национальную идентичность украинцев и продолжает это делать. Москва угнетает их права и свободы на исторически населенных землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине.

Зеленский поручил Кабмину разработать специальный план действий, чтобы сохранить идентичность украинцев в РФ, которые живут, в том числе, на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Верховная Рада война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Горит камыш": в РФ опозорились заявлением и подтвердили падение двух самолетов

"Горит камыш": в РФ опозорились заявлением и подтвердили падение двух самолетов

20:55 Мир
Горит адским пламенем: украинские силы уничтожили российский самолет А-50

Горит адским пламенем: украинские силы уничтожили российский самолет А-50

19:46 Украина
Путина "обули" на Южном Кавказе: союзник России отвесил "пощечину" Кремлю

Путина "обули" на Южном Кавказе: союзник России отвесил "пощечину" Кремлю

19:10 Мир
Все главные новости

Популярное

Потап и Каменских явились на красную дорожку в США не вместе 12428

Потап и Каменских явились на красную дорожку в США не вместе

Из-за этого умерла Началова : подруга раскрыла диагноз Пугачевой 7310

"Из-за этого умерла Началова": подруга раскрыла диагноз Пугачевой

Гороскоп на завтра 24 февраля: Раку - сильное переживание, Весам - новый контракт 4589

Гороскоп на завтра 24 февраля: Раку - сильное переживание, Весам - новый контракт

Группу уничтожают сразу : ситуация возле Авдеевки становится все жарче - 3 ОШБр 3878

"Группу уничтожают сразу": ситуация возле Авдеевки становится все жарче - 3 ОШБр

Последние новости

20:44

Самолет А-50: характеристики ликвидированного российского железа

20:17

Независимость Ингушетии и наказание России: в Раде приняли решение, детали

20:12

"Идем на болезненные компромиссы": Украина предложила Польше план деблокады границы

19:46

Горит адским пламенем: украинские силы уничтожили российский самолет А-50Видео

19:36

"Будет поздно": Арахамия жалуется на проблемы с мобилизацией

Блокада границ касается всего Евросоюза, решение проблемы стоит искать в Брюсселе – КульпаБлокада границ касается всего Евросоюза, решение проблемы стоит искать в Брюсселе – Кульпа
19:28

Джоли показалась в шикарном образе блонд

19:17

РФ будет наступать на нескольких направлениях: эксперт дал прогноз на 2024 год

19:16

Как навсегда уничтожить сорняки во дворе: садоводы раскрыли действенный метод

19:15

Лунный календарь на 24 февраля: в какой сфере это один из лучших дней

Реклама
19:10

Путина "обули" на Южном Кавказе: союзник России отвесил "пощечину" Кремлю

19:10

Страсти по Приднестровью: все сценариимнение

19:09

"Мы видим откровенные провокации": встреча с правительством Польши на границе не состоялась

18:34

Гороскоп на март 2024 для Львов: кризис, трансформация и финансовое благополучиеВидео

18:34

Мощный ветер со скоростью 20 м/с: Украину накрывает штормовая погода

18:23

Десант уничтожается массово: ситуация возле Авдеевки резко меняется - Лиховий

18:19

Полнолуние и зеркальная дата в один день: что нельзя делать 24 февраля

18:19

КНДР передала Путину 1,5 млн снарядов: в ГУР раскрыли детали

18:09

"Не отмоешься": Киркорова "забросали камнями" после его появления на росТБ

17:59

Ему точно понравится: как оригинально записать парня или мужа в телефоне

17:54

"Снова готов петь русскоязычные хиты": Хлывнюк назвал впечатляющие условияВидео

Реклама
17:35

"Украина не может наступать": боец ВСУ дал прогноз, сможет ли армия РФ проломить оборону

17:20

"Завтра мы не можем": Шмыгаль с министрами приедет на границу с Польшей - Зеленский

17:11

Путинистку-изгнанницу Ивлееву затравили прямо на концерте

17:09

У НАТО новый план по Балтии: генерал Романенко оценил сценарий войны РФ и АльянсаВидео

16:52

У спатифиллума сохнут кончики листьев: девушка показала, как помочь цветку

16:48

Почему собака внезапно перестала есть: владельцам животных стоит бить тревогу

16:39

У РФ перевес, враг бросает в бой резервы: ВСУ на востоке срочно нужны боеприпасы

16:35

3 лучших способа растопить мед: каких методов следует избегать, чтобы сохранить пользу

16:31

РФ продвигается возле Авдеевки, враг мог захватить Степовое - BILD

16:30

Лечащий врач Миддлтон рассказал о состоянии принцессы

16:25

Украину ждет тяжелый год, РФ планирует увеличить войска до 1 млн и наступать летом-осенью – ГетьманЭксклюзив

16:18

F-16 скоро появятся в небе Украины: Дания назвала сроки передачи истребителей

15:55

Высыпанное зерно и взорванные на минах комбайны: что происходит на границе с Польшей

15:51

В Бельгии сделали заявление о сроках передачи F-16 Украине

15:47

РФ собирает на востоке мощный штурмовой "кулак": генерал ГУР назвал направление

15:40

"Издевались из-за песни": украинская певица хотела покончить жизнь самоубийством

15:20

ВСУ надо 3 компонента: латвийский генерал назвал единственный способ победить РФ

15:19

Нельзя относиться серьезно: Лорак высказалась по поводу хейта

15:14

"Группу уничтожают сразу": ситуация возле Авдеевки становится все жарче - 3 ОШБр

14:54

Плюсы небольшого роста у мужчин: на что они способны

Реклама
14:53

Угроза массированного удара РФ 24 февраля: в ВСУ сделали важное предупреждение

14:28

Средняя пенсия будет 5,7 тысяч гривен: премьер - о повышении выплат в марте

14:17

Когда нужно ложиться спать, чтобы быть выспанным: врачи дали однозначный ответ

14:17

На изображении семейного ужина скрыта ошибка: только единицы найдут ее за 19 секунд

14:16

Так говорить ребенку не нужно: безобидная фраза, которая не сработает в воспитании

13:40

"Поздравили" оккупантов c 23 февраля: в Крынках морпехи ВСУ подняли флаг УкраиныВидео

13:31

РФ может напасть на 5 стран НАТО: генерал указал на опасный нюансВидео

13:21

Сгорит все счастье: что категорически нельзя делать 24 февраля

13:19

Церковный праздник 24 февраля: запреты в день обретения главы Иоанна Предтечи

13:00

В свадебном платье и с кольцом: Алина Гросу показала избранника

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять