Независимость Ингушетии и наказание России: в Раде приняли решение, детали

Парламент Украины осудил преступления России против ингушского народа и поддержал его стремление к сохранению своей национальной идентичности.

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Верховная Рада поддерживает независимость и суверенитет Ингушетии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Верховная Рада Украины поддержала стремление ингушского народа к восстановлению территориальной целостности Ингушетии и сохранению его национальной идентичности. Парламент осудил и преступления агрессора России против народа.

На сайте ВР говорится о том, что в ходе заседания, которое состоялось в пятницу, 23 февраля, украинский парламент признал право ингушского народа на основание своего независимого суверенного национального государства.

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Парламентарии также осудили преступления России против ингушей.

"Целью принятия проекта постановления является осуждение преступлений России против ингушей, включая массовую депортацию ингушей в 1944 году, расчленение национальной территории ингушского народа, разрушение ингушской национальной идентичности, массовые убийства ингушей в 1992 году, а также признание Верховной Радой Украины права ингушского народа на создание независимого суверенного национального государства, восстановление территориальной целостности Ингушетии, выражение солидарности и поддержки ингушскому народу, привлечение внимания международного сообщества к преступлениям, которые были совершены против ингушей", - указано в сообщении.

Напомним, 18 октября 2022 года депутаты Верховной Рады признали Ичкерию временно захваченной Россией территорией и осудили геноцид чеченского народа.

"Рада поддержала признание Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной российской федерацией и осуждение о совершении геноцида чеченского народа. За соответствующее постановление проголосовали - 287 голосов", - сообщал нардеп Ярослав Железняк.

22 января 2024 года президент Владимир Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях в Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях РФ.

В документе говорится, что Россия веками уничтожала национальную идентичность украинцев и продолжает это делать. Москва угнетает их права и свободы на исторически населенных землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине.

Зеленский поручил Кабмину разработать специальный план действий, чтобы сохранить идентичность украинцев в РФ, которые живут, в том числе, на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине.

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