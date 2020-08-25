"Плохой звоночек": Пискун уже не советник генпрокурора – экс-нардеп

Появилась информация, что экс-генпрокурор перестал быть советником Венедиктовой, сообщил Мосийчук.
Бывший генеральный прокурор Святослав Пискун уже не является внештатным советником генпрокурора Ирины Венедиктовой.
Есть информация, что Пискун – не советник Венедиктовой, написал бывший нардеп Игорь Мосийчук в своем канале в Telegram.
По его словам, это "плохой звоночек для генпрокурора".
"Есть информация, что Святослав Пискун уже не советник генпрокурора…", – поделился бывший народный избранник.
Напомним, в Украине Святослав Пискун трижды в течение пяти лет занимал должность генпрокурора.
В конце июля 2020 года стало известно, что Пискун стал внештатным советником Ирины Венедиктовой. Венедиктова 27 июля подписала приказ о назначении Пискуна советником.
Автор: Екатерина Присяжнюк