Разведение сил и разминирование: ТКГ по Донбассу приняла важные решения

ТКГ согласовала участки разведения сил на Донбассе / УНИАН

Во время сегодняшнего заседания ТКГ согласовала четыре новых участка разведения сил и средств на Донбассе. Также были выделены 19 приоритетных участков разминирования на востоке Украины.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Кроме того, группе по вопросам безопасности поставили задачу разработать детальный план и финализировать проект дополнения к рамочному решению ТКГ о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года. На каких именно участках планируют в будущем провести разведение сил, пока не разглашают.

Также были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования на востоке Украины. При этом, 20 участок вблизи Золотого будут разминировать в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе.

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Разминирование участка вблизи Золотого предварительно запланировано на ноябрь.

Также стороны полностью согласовали рамочное решение о противоминной деятельности, которая станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем.

Напомним, ранее в интервью Витольд Фокин заявил, что его позиция по Донбассу заключается в предоставлении особого статуса всему региону, включая подконтрольные Киеву районы и обеспечении амнистии всем участникам вооруженного противостояния на востоке Украины.

В Офисе президента Зеленского назвали слова Фокина его личной точкой зрения и подчеркнули, что его политическую позицию на Банковой не разделяют.